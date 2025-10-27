La Libertad Avanza (LLA), junto a aliados, será la primera minoría en la Cámara de Diputados con 107 legisladores, aunque deberá tejer acuerdos con otros bloques dialoguistas para sancionar las leyes.

Por su parte, el peronismo mantendrá 98 legisladores, pero habrá que ver si la diputada tucumana de Independencia se mantiene en esa bancada o retorna a Unión por la Patria (UxP).

De esta manera, la Cámara de Diputados tendrá una polarización extrema, ya que el oficialismo reunirá 107 legisladores y el peronismo 98.

LLA podrá con este número blindar los vetos, a diferencia de lo que sucedió este año, cuando la Cámara de Diputados insistió con las leyes de Discapacidad, Garrahan y universidades.

LIBERTAD AVANZA

El oficialismo tendrá 80 diputados propios, ya que tenía 29 con mandato hasta 2027 e ingresaron 51 legisladores por LLA, con lo cual superó más del doble de la actual composición del bloque, de 37 miembros.

De los 64 diputados que ingresaron por LLA, 51 son propios, 10 del PRO y tres radicales.

El PRO tendrá 24 diputados, ya que tenía 35 legisladores y ponía en juego 21 bancas, y logró que ingresaran 10 legisladores.

Además tendrá otros aliados, como los tres radicales “con peluca” y otros tres de la UCR con mandato hasta 2027.

Con estos radicales el oficialismo alcanzará 113 diputados y necesitará otros 16 legisladores para alcanzar el quórum propio y sancionar leyes.

Por ese motivo, LLA necesitará acuerdos con otros bloques dialoguistas que siempre acompañaron al oficialismo, como Innovación Federal, que tendrá entre 6 y 7 diputados; Producción y Trabajo, que tendrá dos legisladores; e Independencia, que tendrá dos integrantes, además de una de Futuro y Libertad, Verónica Razzini.

También deberá conversar con la nueva bancada de Provincias Unidas, que alcanzaría unos 20 representantes, aunque sus gobernadores perdieron en cinco de las seis provincias.

El oficialismo, junto a su aliado del PRO y la UCR, logró 17 en Buenos Aires; 7 en Ciudad de Buenos Aires; 5 en Córdoba; 4 en Mendoza; 4 en Santa Fe; 3 en Entre Ríos; 2 en San Luis; 2 en Salta; 2 en Chaco y 2 en Tucumán.

También obtuvo bancas en Catamarca, Chubut, Corrientes, Jujuy, La Pampa, Santa Cruz, Misiones, Neuquén, Río Negro, San Juan, Tierra del Fuego, La Rioja y Formosa.

PERONISMO

El peronismo, en tanto, logró renovar 46 de sus 98 bancas, ya que triunfó en siete distritos. El justicialismo obtuvo en Buenos Aires 16 bancas de las 15 que puso en juego; 3 en Santa Fe, donde puso dos en juego; 4 en la Ciudad de Buenos Aires; dos en Chaco; 2 en Catamarca; 2 en Entre Ríos; uno en Tucumán y dos en La Pampa.

También mantuvo 3 en Santiago del Estero y obtuvo una en La Rioja, Formosa, Chubut, Río Negro, San Luis, San Juan, Mendoza, Corrientes y Tierra del Fuego.

INNOVACIÓN FEDERAL

Innovación Federal tiene ocho diputados, ponía tres en juego y consiguió dos bancas, una en Misiones y una en Salta, por lo que tendrá desde diciembre 7 representantes.

PROVINCIAS UNIDAS

Provincias Unidas, la nueva expresión de los gobernadores, consiguió ocho bancas, de las cuales tres son de Córdoba; 2 de Santa Fe; una en Jujuy; una en Corrientes y otra en la Ciudad de Buenos Aires, y esperan sumar 8 diputados de Encuentro Federal, tres de Democracia para Siempre y uno de Por Santa Cruz.

También tendrán conversaciones para sumar a este espacio a los dos diputados del MID y a algunos de los exlibertarios de Coherencia, como el puntano Carlos D’Alessandro y Gerardo González.

La izquierda consiguió tres bancas: dos en provincias de Buenos Aires y una en la Ciudad de Buenos Aires, y tiene una con mandato hasta 2027, con lo cual tendrá 4 bancas de las cinco que hoy detenta.

También queda con una representación más disminuida la Coalición Cívica, ya que no obtuvo ninguna banca y tiene dos diputados con mandato hasta 2027.

En tanto, el bloque de Coherencia tiene cuatro miembros, que tienen mandato hasta 2027, y lo mismo ocurre con los dos diputados del MID.