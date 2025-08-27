Cómo será el orden de las listas tucumanas para las elecciones de octubre

Desde este miércoles y hasta el 24 de octubre a las 8 de la mañana, escucharemos nombres propios y de listas; críticas, apoyos y promesas de un Congreso mejor. Este 27 de agosto comienza la campaña electoral de cara a las generales que se celebrarán el último domingo de octubre para renovar, en todo el país, 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado.

La provincia de Tucumán elegirá 4 integrantes de la Cámara baja y no renueva bancas de la Cámara alta.

En toda la Argentina se votará con la boleta única papel, una modalidad conocida en las elecciones locales pero que debutará a nivel nacional tras la aprobación de la ley 27.781.

Tras el cierre de listas del 17 de agosto, quedaron firmes nueve espacios que competirán en territorio tucumano. Como se dijo, este año debuta para un comicio nacional la BUP, que tiene algunas diferencias con la que ya conocemos en la provincia de Tucumán. En las boletas para octubre las categorías de cargos (diputados nacionales) se ubicarán en forma horizontal (filas), en tanto las listas de candidatos por cada agrupación política estarán en forma vertical (columnas).

El diseño definitivo de las boletas se revelará en audiencia pública en los primeros días de la semana próxima. No habrá opción para voto en blanco; si esa es la decisión del votante, no deberá optar por ningún candidato.

Cómo será el orden de los partidos en la Boleta Única de Tucumán