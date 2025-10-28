El gobernador Osvaldo Jaldo recibió este lunes al intendente electo de Juan Bautista Alberdi, Bruno Romano, a quien felicitó por el triunfo obtenido en las elecciones municipales desarrolladas el domingo. Del encuentro también participaron el ministro del Interior, Darío Monteros; la legisladora Nancy Bulacio y el actual interventor de Alberdi, Guillermo Norry.

Romano, candidato del frente oficialista Tucumán Primero, resultó electo con el 46% de los votos, superando al radical Luis María Díaz Augier (Cambia Tucumán), que obtuvo el 38%.

Tras la reunión, Bruno Romano dialogó con la prensa y se refirió al encuentro con el mandatario provincial: “Me acabo de reunir con el gobernador, hemos conversado bastante de cómo vamos a seguir trabajando en la ciudad de Juan Bautista Alberdi. En este tiempo que nos queda antes de la asunción, trabajaremos en conjunto con la intervención para continuar con las obras que están realizando. Nos tenemos que juntar con el interventor para hacer una planificación de trabajo antes de la asunción”.

El intendente electo expresó además su satisfacción por el resultado electoral: “Esperábamos el triunfo, trabajamos mucho para eso, visitamos a cada vecino y sabíamos que nos iba a ir bien. Quiero agradecer a los vecinos que confiaron en mí. Hemos sacado más de 9 mil votos y creo que soy el intendente más votado de la historia”.

En relación con la seguridad, Romano adelantó: “Vamos a trabajar mucho en la seguridad; ya lo está haciendo el interventor Guillermo Norry y vamos a continuar nosotros”.

“El municipio está saneado y con obras en marcha”

Por su parte, Guillermo Norry, actual interventor de Alberdi, señaló: “Se habló básicamente del proceso eleccionario y de la marcha del gobierno de Alberdi, y cómo será el período de transición hasta que el nuevo intendente electo sea proclamado por la Junta Electoral. Los pasos que continúan son el escrutinio definitivo, la proclamación y la asunción del nuevo intendente. En este período vamos a ir armando los equipos de trabajo para que el Gobierno sea una continuidad”.

Norry destacó además que “el municipio está saneado y tiene obras en curso”. Sobre su gestión, explicó: “El municipio tenía algunos problemas de ordenamiento. Le dimos una nueva impronta y tratamos de armar una organización administrativa acorde a los tiempos que vivimos. Cumplimos con los objetivos básicos que nos fijamos”.

En materia de seguridad, detalló: “Hemos creado una Secretaría de Seguridad en la que se reforzó la parte de monitoreo. Hoy Alberdi está monitoreado con cámaras en varios sectores de la ciudad. Instalamos una aplicación en los celulares de los vecinos, donde, apretando el botón de pánico, el personal de seguridad se presenta en cinco segundos en el lugar del hecho. Eso hizo que la seguridad aumente en Alberdi y disminuya el delito”.

Finalmente, Norry descartó integrar el gabinete del nuevo intendente, al señalar que tiene deseos de volver a pasar más tiempo con su familia.