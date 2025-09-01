Cómo será la boleta única de papel en Tucumán: autoridades presentarán el diseño este lunes

Según el cronograma electoral 2025, este lunes la Secretaría Electoral de Tucumán confirmará la celebración de la audiencia pública destinada a exhibir el diseño de la Boleta Única de Papel (BUP) con la oferta electoral, simultáneamente a la realización de la audiencia de verificación de la prueba de impresión de la BUP. La jornada coincide, además, con el vencimiento del plazo para presentar cambios y modificaciones propuestas, lo que convertirá a la instancia en un punto decisivo para que partidos, apoderados y autoridades electorales concreten las últimas observaciones antes de avanzar hacia la producción final del material de votación.

El orden de aparición de los frentes electorales en la BUP fue sorteado la semana pasada