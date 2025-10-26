Este domingo se lleva a cabo en todo el país una nueva elección legislativa en la que se definirán los nuevos integrantes del Congreso Nacional. En total, se eligen 127 diputados en todas las provincias y 24 senadores en ocho distritos. Los mandatos comenzarán el 10 de diciembre, con una duración de cuatro años para los diputados y seis años para los senadores.

La principal novedad de esta jornada es el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP), que reemplaza a las tradicionales boletas partidarias. Este nuevo formato está dividido en filas horizontales para cada categoría de cargo (diputados y senadores) y columnas verticales para cada agrupación política que compita con listas oficializadas.

La mayoría de las provincias votará únicamente para la Cámara de Diputados, pero en ocho distritos —Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego— también se renovarán bancas en el Senado. En esos casos, la boleta contará con dos secciones diferenciadas para que el votante marque su preferencia en cada categoría.

Entre los cambios más visibles, ya no habrá cuarto oscuro. Cada mesa contará con dos biombos donde los ciudadanos podrán completar la boleta, permitiendo que dos personas voten simultáneamente. Además, las mesas podrán instalarse en pasillos o espacios abiertos, sin la restricción de las aulas como único lugar de votación.

Otro detalle novedoso es la eliminación del sobre electoral: una vez marcada, la boleta se pliega sobre sí misma antes de depositarse en la urna.