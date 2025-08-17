Roberto Sánchez dio el puntapié inicial a su campaña electoral con un acto multitudinario en Villa Amalia, en el marco de un festival por el Día del Niño. Allí presentó a los integrantes de la lista que lidera y destacó el perfil del espacio: “Estamos convencidos de que Tucumán puede salir adelante si se gobierna con sentido común, honestidad y transparencia”, aseguró.

Encabezando la nómina del frente Unidos por Tucumán, el exintendente de Concepción remarcó que su propuesta representa “a quienes no viven en la pelea política diaria”, y que su lista defiende valores como la educación pública, el acceso a una salud de calidad y una administración pública eficiente y cercana a la ciudadanía.

“Tenemos una lista que combina juventud, experiencia y vocación de servicio. Es un equipo comprometido con la provincia y con cada uno de sus habitantes”, expresó Sánchez ante los presentes. La nómina está conformada por Micaela Viña, contadora pública y referente del espacio Nueva Fuerza; el concejal José María Canelada; la presidenta de la Federación Universitaria de Tucumán, Milagros Celis; y se completa con José Vera, Belén Cejas y Mario Ibrahim.

Durante su discurso, el dirigente radical hizo un llamado a la unidad y a la participación activa en las urnas de cara a los comicios de octubre: “El cambio que necesita Tucumán no se logra con gritos ni agresiones, y mucho menos con recetas mágicas importadas desde Buenos Aires. Acá, los tucumanos tenemos la capacidad de transformar nuestra realidad si estamos unidos”.

En el escenario también estuvieron presentes varios referentes que decidieron respaldar la postulación de Sánchez. Entre ellos, se destacaron el legislador Alfredo Toscano, quien se distanció del alfarismo; y los legisladores José Cano, Walter Berarducci y Silvia Elías, quienes sellaron su apoyo a la candidatura.

“Vamos a dar una señal clara de que la mayoría de los tucumanos quiere salir adelante, dejando atrás la confrontación estéril. Nuestra propuesta es clara: sentido común, compromiso y una gestión con los valores que esta provincia necesita recuperar”, cerró el candidato.