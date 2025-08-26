El gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, se pronunció sobre la situación de la comuna de Las Cejas y planteó que las autoridades locales deberán responder ante la justicia. En su mensaje sostuvo que corresponde a los tribunales —provinciales y, si fuera necesario, federales— investigar “hasta las últimas consecuencias” para esclarecer los hechos y extraer las conclusiones que correspondan.

Jaldo afirmó que en la provincia terminó la impunidad y subrayó que la ley alcanzará a quienes hayan cometido delitos: “En Tucumán se acabó la impunidad; no hay impunidad para nadie”, dijo, y agregó que su gestión ha actuado con firmeza en casos anteriores, con detenciones vinculadas a usurpaciones y otros ilícitos. En ese mismo sentido, remarcó su intención de “seguir poniendo orden en la provincia”. Sobre la titular de la comuna, la comisionada Cristina Contreras, el gobernador dijo que debe ofrecer las explicaciones que la justicia requiera y ponerse a disposición de los tribunales.

Jaldo señaló que, por ahora, lo que se conoce son declaraciones de vecinos y opiniones públicas, pero sostuvo que “la única verdad es la realidad” que determinará el fallo judicial correspondiente, sea de la esfera provincial o, en su caso, federal. El pronunciamiento cierra con un llamado a que las investigaciones sigan su curso y a que la institucionalidad judicial determine los hechos y responsabilidades, enmarcando la respuesta del gobierno provincial dentro de un discurso de aplicación de la ley y búsqueda de esclarecimiento.