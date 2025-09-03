La delegada comunal de Las Cejas, Cristina Contreras, respondió a las denuncias que la vinculan con supuestas irregularidades en el manejo de fondos y personal de la comuna. En una entrevista con Omar Noblega en Los Primeros, desmintió las acusaciones lanzadas por Enrique Romero y atribuyó la polémica a una “maniobra política” impulsada por opositores locales.

Contreras aseguró que no existe ninguna denuncia formal en su contra, ni en fiscalía ni en comisarías, y que su administración está en regla ante el Tribunal de Cuentas. “Estoy tranquila. Estoy a disposición de la Justicia. Todo esto es mediático y tiene intenciones políticas claras”, afirmó.

Sobre el exfuncionario Enrique Romero, Contreras dijo no conocerlo personalmente y cuestionó sus motivaciones: “No sé cuál es su intención con Las Cejas. Lo que hacen es ensuciar mi nombre y mi honor en cada elección”.

La funcionaria también apuntó contra el excandidato Ariel Figueroa, a quien derrotó por pocos votos en elecciones anteriores, y aclaró que “ni siquiera vive en Las Cejas”, sino en Las Talitas. “No sabe si tenemos agua o luz. No puede querer manejar los destinos de un pueblo que no conoce”, sentenció.

En cuanto a las acusaciones sobre uso de personal comunal para tareas particulares y manejo indebido de tarjetas de empleados, Contreras fue enfática:

“Las personas mencionadas no son empleados de la comuna. Son vecinos que trabajan conmigo de manera particular y pueden demostrarlo. Las denuncias por las tarjetas datan de 2018, fueron investigadas y resultaron desestimadas. No se encontró nada”.

La delegada recordó que esa denuncia de 2018 surgió tras dar de baja contratos a empleados que no cumplían sus funciones y que, según ella, fueron manipulados políticamente por la oposición.

“Esta persecución no es nueva. Cada vez que se acercan elecciones, aparecen estos ataques. Yo perdí a mi padre hace dos meses y ni siquiera pude hacer el duelo porque empezaron a golpearme mediáticamente”, expresó visiblemente conmovida.

Cristina Contreras aseguró que su gestión está respaldada por obras y mejoras concretas en Las Cejas desde el 2011:

“Nuestro pueblo es histórico. No teníamos pavimento, mi pueblo cambió 100% en infraestructura".

Finalmente, reiteró su compromiso con la comunidad, su alineamiento con el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro Darío Monteros, y dejó una invitación directa:

“Que vengan a Las Cejas y vean las obras. El pueblo sabe quién trabaja”.