Luego del particular acto que llevó a cabo Javier Milei y su equipo en Moreno con el fin de cerrar la campaña de cara a las elecciones legislativas bonaerenses, Cristina Kirchner cruzó al líder libertario por sus dichos sobre Néstor Kirchner.

"Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificados con nuestras ideas, piensan y sienten el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y, además, presidente de todos los argentinos no sólo es un show de muy mal gusto sino que, además, es propio de gente cobarde y de muy baja estofa", comenzó indicando en un audio que difundió en sus redes sociales.

Y agregó: "Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse, hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes y hay que ser muy cobarde y muy miserable para disfrutar del dolor ajeno".

"Anoche, en Moreno, los argentinos vimos no sólo la cobardía de un presidente sino, también, su cara de piedra, porque hay que ser muy pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de discapacitados son 'operetas' de la oposición contra su hermana", continuó manifestando en torno al mayor escándalo de los Milei.

Y sumó: "A este presidente deberíamos bautizarlo como 'Cara de piedra Milei', porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos, era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad", aclaró en referencia a Diego Spagnuolo.

"Por eso, lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil porque es querer tapar el sol con la mano", remarcó en su audio. "Finalmente y en cuanto a eso que dijo que lo quisieron matar, presidente Milei... solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr", lanzó Cristina.

"Y fíjese una cosa, que, sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente", expresó.

La expresidenta cerró su mensaje pidiendo que la ciudadanía vaya a votar este domingo y lo haga por Fuerza Patria: "Todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación".