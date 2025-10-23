En la antesala de las elecciones legislativas y con la veda electoral a punto de comenzar, la ex presidenta Cristina Kirchner difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que criticó con dureza la gestión nacional y apeló a declaraciones recientes del ex mandatario estadounidense Donald Trump para subrayar su diagnóstico sobre la crisis. “El experimento libertario fracasó y todos lo saben”, afirmó la líder del Partido Justicialista en un audio publicado en la red social X, y sostuvo que el próximo domingo 26 de octubre representa “una cita decisiva” para frenar lo que definió como un ajuste sobre los sectores más vulnerables.

Cristina Kirchner describió la situación social y económica como de fuerte deterioro: “La gente no llega a fin de mes, tiene que endeudarse para pagar la luz, comprar comida, remedios... Mientras los ganadores del modelo fugan las enormes ganancias que obtuvieron con la timba financiera”. Para reforzar su postura citó a Donald Trump: “Los argentinos no tienen dinero. Están luchando fuerte para sobrevivir”, texto que, según la ex mandataria, evidencia que la realidad argentina es visible incluso desde el exterior.

La ex presidenta puso énfasis en la defensa de la soberanía nacional y cuestionó la dependencia respecto de líderes extranjeros. “La Argentina es un país demasiado grande y digno como para depender del humor de un presidente extranjero. La soberanía argentina no se negocia, le pertenece a su pueblo”, sostuvo en su mensaje, donde además señaló que “la única fuerza capaz” de detener el “modelo de humillación y entrega de la soberanía” es el peronismo.

En su llamado a votar, Kirchner instó a los ciudadanos a concurrir a las urnas como mecanismo para limitar al gobierno actual: “Por eso, este 26 de octubre hay que frenar este modelo de entrega, de destrucción y, sobre todo, de profunda humillación nacional. Y la única fuerza capaz de hacerlo es el peronismo. Les pido que este domingo vayan a votar, porque no hay camino más democrático para cambiar las cosas que el voto”. También advirtió sobre cambios en el sistema electoral, y afirmó que la modificación del “instrumento de votación sin la debida capacitación” podría poner en riesgo la transparencia del proceso.

Finalmente, la ex mandataria cerró su mensaje con una consigna orientada a la continuidad del reclamo político: “El freno a Milei empieza este domingo, pero la tarea continúa al día siguiente para empezar a pensar cómo sacar a la Argentina del desastre que este gobierno va a dejar. Este 26 de octubre es Milei y el ajuste permanente o la Argentina, nuestra casa común”.