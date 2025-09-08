Cristina Kirchner: "Le pusieron un límite al presidente"
La ex presidente envió un audio que se difundió en el bunker peronista. "El presidente tiene que escuchar", dijo.
Segundos antes de conocerse el escrutinio provisorio que otorgó la victoria a Fuerza Patria en la provincia, la exmandataria Cristina Kirchner lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei, señalando en su cuenta de X que banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, símbolo del período más oscuro y trágico de la historia argentina, no es gratuito. El pronunciamiento se inscribe en un clima político tensionado por la campaña y los resultados preliminares, y plantea una confrontación simbólica sobre memoria, responsabilidad y los límites del discurso público en un momento de alta sensibilidad social.