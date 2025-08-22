Cristina Kirchner cargó contra Milei por las coimas en ANDIS: “¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías?”

Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra el presidente Javier Milei por la denuncia de cobro de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), en el que involucró directamente a su hermana, Karina Milei, y al funcionario Hernán “Lule” Menem. A través de un extenso posteo en su cuenta de X, la exmandataria hizo referencia a los recientes audios filtrados que comprometen al entorno presidencial y apuntó: “¿Qué vas a decir ahora? ¿Que no sabías? ¿Que no te enteraste?”.

En su mensaje, titulado “Che Milei… ¿Te acordás de la ‘doctrina Vialidad’?”, recordó el argumento central con el que fue condenada en la causa por la obra pública: que una presidenta “no podía no saber” lo que ocurría con cada contrato en el Estado. Utilizando esa lógica, sostuvo que la responsabilidad del mandatario por los hechos que habrían ocurrido dentro de la ANDIS sería incluso más grave. “Las coimas del 3% que recibe tu hermana de los medicamentos de los discapacitados y que pide su amigo y colaborador Lule Menem, es infinitamente peor y muyyyyy grave, en serio, en términos de responsabilidad penal”, escribió.

La publicación se da en el contexto de la difusión de audios de Diego Spagnuolo, abogado personal de Milei y exdirector de la ANDIS, donde se lo escucha asegurar que había advertido al Presidente sobre irregularidades dentro del organismo. “Los audios de tu amigo Spagnuolo prueban que te avisó lo de las coimas y… hermano… ¡NO HICISTE NADA!”, acusó Cristina Kirchner.

En otro tramo del posteo, la exvicepresidenta hizo foco en los actores privados involucrados, mencionando a la droguería La Suizo Argentino S.A., señalada como parte del circuito de retornos. Según Cristina, uno de sus directivos, Jonathan Kovalivker, mantiene una relación personal con el expresidente Mauricio Macri, a quien mencionó directamente. “Todo tiene que ver con todo”, ironizó.

También apuntó contra antiguos funcionarios del gobierno de Cambiemos, como Daniel Garbellini, quien aparece mencionado en los audios como partícipe de la operatoria. Para cerrar, Cristina Kirchner volvió a cargar contra el Poder Judicial, al que acusó de actuar como brazo político del poder económico. “Cada vez va a quedar más a la vista el escándalo de un Poder Judicial que funciona como Partido…”, concluyó.