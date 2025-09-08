Segundos antes de conocerse el escrutinio provisorio que otorgó la victoria a Fuerza Patria en la provincia, la exmandataria Cristina Kirchner lanzó una dura crítica contra el presidente Javier Milei, señalando en su cuenta de X que banalizar y vandalizar el “Nunca Más”, símbolo del período más oscuro y trágico de la historia argentina, no es gratuito. El pronunciamiento se inscribe en un clima político tensionado por la campaña y los resultados preliminares, y plantea una confrontación simbólica sobre memoria, responsabilidad y los límites del discurso público en un momento de alta sensibilidad social.