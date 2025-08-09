Cristina Kirchner cruzó a Javier Milei tras la cadena nacional

La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner lanzó hoy una dura réplica al presidente Javier Milei, luego de que el mandatario brindara anoche una nueva cadena nacional. A través de un mensaje publicado en su cuenta de X, la exmandataria ironizó:

“Che Milei… Acabo de escuchar tu cadena nacional de anoche, y disculpame… pero más que con los pies para adelante, a vos te van a sacar con un chaleco de fuerza de la Rosada”, en alusión a la frase que el propio jefe de Estado utilizó en su discurso.

Cristina cuestionó las afirmaciones de Milei sobre la economía, asegurando que “tiene que estar loco o ser un gran mentiroso para decirle a los argentinos, por cadena nacional, que los salarios le ganaron a la inflación y que ahora comen más que antes”. Y remató con un irónico: “¿En serio…?”.

La exvicepresidenta también apuntó contra el relato oficial en torno a la política monetaria. “Venís emitiendo a diestra y siniestra para pagar los intereses de la timba financiera, de las operaciones con dólar futuro y las tasas de interés bancarias para que los pesos no se vayan al dólar”, afirmó. Según ella, el pago de intereses en niveles récord se financia “con emisión, no con chupetines”.

En la misma línea, señaló que esos recursos “van a parar a los mismos de siempre, Milei… Los que tienen su mejor representante en tu Ministro de Economía”. Y marcó una diferencia con su gestión: “Mis cadenas nacionales nunca fueron para quitar derechos ni arruinarle la vida a nadie. Siempre fueron para mejorar la vida de mis compatriotas”.

La cadena nacional de Milei

En su mensaje televisado, Javier Milei defendió su programa económico y advirtió sobre los riesgos que, según él, implican las leyes recientemente aprobadas en el Congreso, al considerar que amenazan el superávit fiscal y la estabilidad lograda.

“El país tiene el peor historial de defaults de los últimos 100 años y no tiene acceso al financiamiento internacional. Cualquier gasto extra implicaría emisión monetaria o suba de impuestos, caminos que llevan a la hiperinflación, la pobreza y el estallido social”, sostuvo.

Con un tono enfático, advirtió: “No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver al pasado. Y al Congreso le digo: si quieren retroceder, me van a tener que sacar con los pies para adelante”.

Milei también anunció dos medidas para “blindar” el equilibrio fiscal:

Firmará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie gasto primario con emisión monetaria o préstamos del Banco Central.

Enviará al Congreso un proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos con déficit, exigiendo equilibrio o superávit y sancionando a funcionarios que incumplan.

“Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido, y decir de dónde sale y a quién se le quita”, concluyó.

Segunda crítica en pocos días

La semana pasada, Cristina Kirchner también había publicado un duro mensaje contra el mandatario y su política económica. “Sos muy cobarde, lo único que se te ocurre es echarles la culpa a los ‘kukas’ y a la amiga de Videla”, escribió.

En un texto publicado en las redes sociales, la líder del Partido Justicialista (PJ) cuestionó la gestión económica del mandatario libertario y lo acusó de buscar culpables externos ante la volatilidad cambiaria.

“Los dólares vuelan al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder. El carácter bimonetario de la economía argentina es una realidad más presente que nunca. “¿Y a vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’?”, disparó.