Cristina Kirchner insistió en que el modelo de Milei "tarde o temprano se cae"

A través de un mensaje de voz, tal como ocurrió el pasado miércoles en Plaza de Mayo, la expresidenta Cristina Kirchner se dirigió a los militantes y ciudadanos que se concentraron este viernes por la tarde en Parque Lezama, en el barrio porteño de San Telmo, a expresarle su apoyo y celebrar el Día de la Bandera.

Con una amplia adhesión, el banderazo se inició antes de las 17, una hora antes de que la exmandataria se dirija a los asistentes a través de un audio. Antes de reproducir ese mensaje, su hijo, el diputado nacional Máximo Kirchner, le habló a la militancia: "Vamos a organizarnos para que en 2027 seamos mayoría y la Argentina recupere el rumbo que nunca debió haber perdido".

El acto cambió de escenario: inicialmente se había convocado para concentrar frente al departamento de San José 1111, donde reside y cumple prisión domiciliaria Cristina, a la espera de que se asome y salude desde el balcón. Sin embargo, la propia expresidenta le pidió a los ciudadanos que se reúnan en Parque Lezama luego de denunciar un operativo policial ilegal frente a su casa, cuyo objetivo fue "provocar conflictos que, hasta ahora, nunca sucedieron", aseguró.

"De San José 1111 a Parque Lezama, que es un lugar lindísimo", expresó al comienzo del mensaje, luego de saludar a todos los presentes y antes de explicar el motivo de su pedido de cambio de locación. "A eso de las 3 de la mañana me desperté por ruidos que provocaban aparentemente chapas que arrastraban en la calle. Me hizo acordar a los sonidos, allá por agosto de 2022, cuando la Policía de la Ciudad instaló vallas en las calles aledañas a mi casa en Juncal y Uruguay. Me retrotrajo un poco a esa época", relató.

Acto seguido, aclaró que "en esta oportunidad fue la Policía Federal, comandada por Patricia Bullrich, esa mujer nefasta capaz de cualquier cosa, su historial lo demuestra". En ese punto, sostuvo que el accionar de la ministra de Seguridad fue "sin orden judicial" y con un "claro y único objetivo de provocar conflicto y caos".

En otro fragmento de su mensaje, la exmandataria analizó en detalle la actualidad económica del país y se refirió al último dato de desocupación, "o la gente que busca trabajo y no consigue", revelado este jueves por el Indec, el cual ascendió al 9,7%. "Estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado", apuntó contra el gobierno de Javier Milei.

"Desfinancian la ciencia, la tecnología, la salud, la educación, las universidades, no arreglan rutas, no construyen una sola obra pública, no hacen nada que sea responsabilidad de la gestión del Estado. Así cualquier tiene superávit", advirtió. "Si el Estado no hace nada, no se hace cargo de nada, ¿solo está para cobrar impuestos y cagar a palos a la gente en la calle?", cuestionó.

Luego, insistió en que el modelo de Milei es "un modelo que indefectiblemente tarde o temprano se cae". "Podrán mandar guardias acá y no sé qué fuerzas más a San José 1111 pero no sé que problemas piensan solucionar. La gente no come policías, ni tampoco come a Cristina presa", cuestionó.

Más adelante recordó a Manuel Belgrano, "mi prócer favorito" y realizó un paralelismo: "Hoy como en ese entonces, la Patria también una vez más necesita ser defendida". "Esta nueva etapa exige nuevas actitudes, mucha sabiduría, creatividad, templanza y mucho coraje, para organizar, planificar y volver", concluyó. /C5N