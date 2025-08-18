En diálogo con Los Primeros, el ministro de Economía de Tucumán, Daniel Abad, abordó el contexto político y económico que atraviesa la provincia de cara al proceso electoral. En ese marco, destacó que más allá de los nombres, lo que está en juego es un modelo de gestión consolidado.

“Esto no se trata de una candidatura testimonial. Se trata de defender un modelo de provincia que ha demostrado resultados”, dijo en relación con la postulación del gobernador Osvaldo Jaldo. Según Abad, el gobierno tucumano ha tomado decisiones concretas, como la reducción del Estado y la creación de un fondo anticíclico, que hoy permite sostener el funcionamiento provincial pese al difícil contexto nacional.

El funcionario también apuntó contra la falta de acompañamiento de algunos legisladores nacionales en momentos críticos para Tucumán: “Cuando se quitaban subsidios al transporte o el incentivo docente, muchos no alzaron la voz. Eso sí es testimonial”, afirmó.

Además, remarcó la diferencia entre el modelo de gestión provincial y el que impulsa el gobierno nacional: “Mientras en Nación aplican la motosierra incluso en sectores sensibles como el Hospital Garrahan, en Tucumán priorizamos la salud pública, la paz social y el trabajo”.

Finalmente, respaldó abiertamente la candidatura de Jaldo, asegurando que “así como Milei hace campaña defendiendo su modelo, el gobernador también defiende el suyo, que ya dio resultados concretos en Tucumán”.