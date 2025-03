De entrenador a político: Caruso Lombardi será candidato a legislador porteño

En una inesperada jugada política, el titular del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), Oscar Zago, anunció este sábado que el exentrenador de fútbol Ricardo "Caruso" Lombardi encabezará la lista de candidatos a legisladores porteños por su espacio.

El anuncio generó impacto no solo por el perfil del flamante postulante, sino también porque se produjo horas después de que Zago confirmara públicamente un acuerdo político con el PRO.

Giro inesperado tras la firma con el macrismo

La noticia fue difundida a través de un video grabado en la sede del MID, donde Zago presentó oficialmente a Lombardi como su apuesta para competir por una banca en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. “Para nosotros es un orgullo estar presentando a nuestro candidato, que va a confrontar con distintas listas en la Ciudad”, afirmó el legislador.

Hasta el viernes por la tarde, sin embargo, el escenario parecía otro. En declaraciones a la prensa, Zago había ratificado la firma de un acuerdo con el PRO, el espacio liderado por Mauricio Macri, aunque aclaró que todavía no se habían cerrado nombres para integrar las listas.

“Firmamos la alianza, pero aún no hay definiciones sobre candidaturas”, sostuvo entonces. El anuncio del sábado confirmó que las negociaciones no prosperaron y que el MID irá por su cuenta.

Caruso Lombardi, del fútbol a la política

El propio Ricardo Caruso Lombardi se encargó de explicar los motivos detrás de su salto al terreno político. “Esto es algo nuevo para mí, pero sentí que era momento de hacer un cambio.

La gente en la calle me dio un mensaje claro: hay ganas de algo distinto, de alguien que los escuche. Me decidí a apostar por eso”, expresó el exDT, con su habitual tono frontal.

Caruso aseguró que fue Zago quien lo convenció de aceptar el desafío. “Oscar me habló y me dijo que me jugara por esto, que le diera para adelante. Y acá estoy”, agregó.

Una apuesta por la disrupción

El desembarco de Caruso Lombardi en la política porteña marca un nuevo episodio en la tendencia de figuras mediáticas que buscan canalizar su popularidad en las urnas.

Con un estilo combativo, polémico y siempre dispuesto a confrontar, el exentrenador de San Lorenzo, Tigre y Argentinos Juniors entre otros, podría captar el voto de un electorado desencantado con los nombres tradicionales.

La decisión de Zago, en tanto, deja en evidencia las tensiones dentro de las alianzas opositoras y anticipa una campaña con fuerte impronta mediática.

En un escenario cada vez más fragmentado, el MID intentará capitalizar el efecto sorpresa y dar pelea en el terreno legislativo de la Ciudad.