De Virginia Gallardo a Jorge Porcel Jr.: los famosos que se postulan en las legislativas 2025

El fenómeno no es nuevo, pero sigue generando repercusión. Celebridades de distintos ámbitos —televisión, deporte, periodismo— vuelven a probar suerte en la política, con la intención de convertir su popularidad en votos. Algunos lo lograron en el pasado; otros lo intentarán en las elecciones legislativas de 2025.

Una de las sorpresas de esta temporada electoral es Raúl Biaggioni, más conocido como Larry de Clay, histórico humorista y figura de Showmatch. Integra la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires que lidera Santiago Cúneo, ocupando el tercer lugar. Lo acompaña un grupo variado de candidatos: una dirigente sindical, la actriz y periodista Ximena Rijel, y un veterano de Malvinas. No es su primera experiencia política: ya fue concejal en Escobar.

También se destaca Virginia Gallardo, panelista de Mujeres argentinas (eltrece), que figura como una de las apuestas de La Libertad Avanza en Corrientes. Podría convertirse en diputada nacional, aunque aún no lo confirmó públicamente. Desde el oficialismo libertario la consideran una “dirigente en construcción”. Ella, por ahora, solo compartió una imagen de la Virgen de Itatí con un mensaje espiritual.

Otra incorporación del mundo del espectáculo es Karen Reichardt, exmodelo y actriz reconocida por su paso por Brigada Cola y Peor es nada. Será candidata a diputada nacional por Buenos Aires en la lista de José Luis Espert. Actualmente conduce en la Televisión Pública y milita causas animalistas. Su afinidad con Javier Milei es explícita: replicó mensajes oficiales y celebró cifras difundidas por el gobierno, como la supuesta reducción de la pobreza.

Desde el deporte llega Claudio “El Turco” García, exjugador de Racing y la Selección argentina, quien también participó en MasterChef Celebrity. Competirá como candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires con el Partido Integrar, junto a Daniel Amoroso. “En octubre salimos a la cancha. Este partido, jugalo con nosotros”, dijo en su spot de campaña.

Entre los nombres que regresan al centro de la escena está Jorge Porcel Jr., hijo del recordado capocómico. Intentará llegar al Congreso como tercer candidato a diputado nacional por CABA, en la lista del Movimiento Plural, liderado por Marcelo Peretta. Su última aparición pública recordada fue en 2014, cuando reclamaba una oportunidad laboral: “Soy Jorge Porcel Jr., no voy a fregar pisos”, dijo entonces.

La lista de outsiders suma a Laura Soldano, influencer fitness, campeona internacional de “Bikini Fitness” y autora del libro Sé tu mejor versión. Será candidata por Córdoba, también por La Libertad Avanza. Asegura que su vocación política nació tras una crisis personal y una “visión espiritual” que le mostró a Javier Milei como presidente de un país convertido en “faro de luz”.

En el plano local también hay caras conocidas. El exfutbolista Carlos “El Loco” Enríquez, campeón con Independiente, se postula como concejal en Lanús por Somos Buenos Aires. En San Isidro, la periodista Evelyn Von Brocke buscará una banca en el Concejo Deliberante de la mano del partido Acción Vecinal, mientras que el abogado Mauricio D’Alessandro intentará ingresar a la Legislatura bonaerense con la agrupación Nuevos Aires.

Finalmente, en el cierre de listas, apareció un nombre inesperado: Sergio “Tronco” Figliuolo, compañero de Alejandro Fantino en Neura. Ocupa el puesto número 11 en la lista que encabeza Espert y comparte boleta con Karen Reichardt.