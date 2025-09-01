Denuncian que el PAMI paga sobreprecios millonarios en lentes para cirugías

El PAMI volvió a quedar bajo la lupa por una acusación que sacudió al sistema de salud: oftalmólogos de distintas provincias aseguran que el organismo llegó a pagar casi diez veces más por los lentes intraoculares que se usan en las cirugías de cataratas.

En el programa ¿Y mañana qué? (TN), mostró que hasta julio cada médico compraba los lentes directamente a los laboratorios y luego rendía la factura al PAMI, que reintegraba el monto junto con los honorarios fijos por la práctica quirúrgica. El costo era transparente: alrededor de $35.000 por cada lente monofocal, un valor de mercado en el que coincidían los cuatro laboratorios productores.

Sin embargo, en agosto todo cambió y el PAMI licitó la compra masiva de lentes intraoculares por un período de 12 meses (renovable un año más) por más de $80.000 millones. Al mismo tiempo, dio de baja el esquema anterior a través de la resolución 1737/2025, que obligó a los médicos a pedir los insumos directamente al organismo.

La lógica del nuevo sistema parecía evidente: centralizar la compra y garantizar stock debería abaratar costos, pero ocurrió lo contrario. Los precios se dispararon y generaron un escándalo que hoy tiene indignados a más de 500 oftalmólogos en un chat nacional de prestadores de PAMI.

Los números del escándalo

La resolución 1560/2025, publicada en el Boletín Oficial, expone los valores adjudicados a cinco laboratorios. Allí se observa que el PAMI paga por cada lente entre $150.000 y casi $300.000, entre cinco y diez veces más que el valor de mercado.

Algunos ejemplos:

Implantec S.A. vendió 100 lentes Acryfold a un oftalmólogo a $24.800 cada uno. El mismo producto fue facturado al PAMI a $162.166.

Visión Médica S.A. cotizó lentes Eyeol a $28.249. El PAMI las pagó $279.704 cada uno.

MSZ pasó un presupuesto de $32.000 más IVA por una lente Auroflex. El organismo, en tanto, desembolsó $177.939.

Los documentos adjuntados por los profesionales —facturas de compra directa, pedidos de presupuesto, capturas de la licitación y resoluciones oficiales— refuerzan la acusación.

A la izquierda, una factura de un oftalmólogo por la lente donde se ve el costo de $28.000; a la derecha, el precio de la licitación de PAMI, casi $280.000.

La centralización también generó un problema operativo. Según denuncian los médicos, el envío de las lentes no llega a tiempo en muchos casos y esto provoca que se reprogramen cirugías de cataratas ya pautadas con afiliados.

La respuesta del PAMI

Frente al escándalo, desde el organismo justificaron el cambio de sistema en “falencias graves” del esquema anterior: falta de trazabilidad, ausencia de control en la provisión de insumos y casos detectados de cobro de copagos indebidos a los afiliados.

En cuanto a los precios, PAMI aseguró que “no hay lugar a la comparación” porque el valor actual incluye el lente, doble solución viscoelástica, trazabilidad, logística y provisión continua. Según el organismo, el costo total por la prestación (cirugía más insumo) es de $565.000, menos que lo que abonan otras obras sociales y prepagas: la del Poder Judicial paga $740.000 y OSDE más de $1.148.000.

La medida, que buscaba orden y ahorro, terminó en una fuerte controversia. Para los oftalmólogos, el Estado gasta cifras desproporcionadas por insumos básicos; para el PAMI, se trata de garantizar calidad y acceso a nivel nacional./ TN