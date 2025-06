Descontarán el día a empleados públicos que adhieran a la movilización por Cristina Kirchner

En medio de la ratificación de la condena a Cristina Kirchner y la decisión que quede con la prisión domiciliaria en el barrio de Constitución, se prepara una nueva concentración de militantes en la zona para este miércoles en una nueva muestra de apoyo para la ex presidenta.

Justamente, uno de los gremios que anticipó su participación en la movilización fue la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) que dispuso un paro para este miércoles cuando se lleve a cabo la marcha.

En este marco, el Gobierno dispuso que se le descuente la jornada laboral a los empleados públicos que se unan a la huelga que apunta contra la decisión de la Corte Suprema de Justicia de darle seis años de cárcel y la inhabilitación de ejercer cargos públicos.

La ​decisión fue comunicada luego de que distintas agrupaciones sociales y sindicales garantizaran la concreción de la marcha frente a la residencia de Kirchner, solidificando así el clima de tensión institucional y profundizando el enfrentamiento con el sindicato estatal.

Según pudo saber este medio, la dirección de Recursos Humanos del Estado instrumentará el descuento salarial para los trabajadores que falten a sus puestos con motivo de la medida de fuerza. Desde la Casa Rosada justificaron la decisión en base a la “obligatoriedad de garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales”, especialmente ante la convocatoria de movilizaciones masivas previstas en distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires y frente al domicilio de la ex mandataria.

La convocatoria de ATE fue ratificada tras conocerse la prisión domiciliaria para la ex presidenta. La organización sindical difundió a través de su página oficial la decisión de realizar un paro nacional con movilización hacia Comodoro Py y la residencia de Kirchner. “Paramos y nos movilizamos en defensa de la democracia, contra la proscripción y la persecución judicial”, destacó el gremio en un comunicado oficial publicado en su sitio web.

Además, el texto subraya el carácter político de la huelga, centrando el reclamo en la situación judicial de la ex jefa de Estado, y llama a todos los sectores públicos a realizar una concentración en apoyo a la líder peronista.

El paro alcanzará a diversas reparticiones del sector estatal, abarcando dependencias nacionales, provinciales y municipales, según especificaron los representantes gremiales. En tanto, servicios estatales catalogados como “esenciales” en áreas de salud y seguridad funcionarán con guardias mínimas, de acuerdo a la instrucción sindical interna.

El cronograma de protesta incluye una marcha hacia los tribunales federales de Comodoro Py, seguida de una concentración frente al domicilio de Cristina Kirchner. La convocatoria recibió el respaldo de diferentes organizaciones sociales y agrupaciones piqueteras, entre ellas el Movimiento Evita y la Corriente Clasista y Combativa (CCC), cuyos voceros confirmaron la asistencia a la movilización, según consignó Infobae.

Tras la decisión de la Casa Rosada, los dirigentes subrayaron en diversas declaraciones que “el derecho a huelga es constitucional” y calificaron la medida como un “intento de disciplinamiento”. Sin embargo, el Gobierno fundamentó la determinación en “la necesidad de mantener la prestación de servicios” y remarcó que “se actuará de acuerdo a las normas vigentes”, exigiendo a los titulares de cada dependencia pública elaborar un relevamiento de los empleados ausentes.

El Tribunal le otorgó a CFK la prisión domiciliaria

El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó hoy la prisión domiciliaria a la ex presidenta de la Nación Cristina Kirchner para que cumpla su condena de seis años de prisión por el caso “Vialidad” que la semana pasada confirmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Fuentes judiciales informaron a Infobae que el tribunal aceptó el pedido de la defensa de la ex mandataria para cumplir la detención en su departamento de la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Monserrat, pero deberá cumplir una serie de requisitos. Además, con esta decisión Cristina Kirchner no deberá presentarse mañana en Comodoro Py para comenzar a cumplir la condena. Su hijo, Máximo Kirchner, será el garante de la prisión domiciliaria de la ex presidenta.

Entre otros requisitos, CFK deberá usar tobillera electrónica: “Ordenar a la Dirección de Asistencia a Personas Bajo Vigilancia Electrónica dependiente de la Subsecretaría de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Seguridad Nacional, la colocación de un dispositivo de vigilancia electrónico”, dice la resolución del tribunal. /Infobae