Diego Santilli habló por primera vez luego de ser señalado como reemplazo de José Luis Espert por el presidente Javier Milei, mientras aguarda la confirmación de la Justicia Electoral. El dirigente dijo que primero hay que “ver cómo se resuelve el asunto entre los apoderados de LLA y la Justicia Electoral”, y reconoció que la aparición de su rostro en las nuevas boletas tiene un costo importante: reimprimirlas costaría unos 15.000 millones de pesos para 18 millones de boletas en toda la provincia de Buenos Aires.

Tras la renuncia del economista, Santilli —quien hasta ahora figuraba tercero en la lista— confirmó que pasará al primer lugar como candidato a diputado nacional por la provincia. “Quedan más de 15 días de campaña. Tengo que dejar el alma para pedirle a los bonaerenses que no fueron a votar, que tal vez el esfuerzo que hicieron estos meses fue difícil, que vayan a votar”, afirmó este lunes.

El candidato defendió la gestión y la continuidad del proyecto: “Está en juego seguir hacia adelante, no volver atrás, seguir con un cambio que hizo Milei. El esfuerzo de la gente, bajar la inflación, terminar la intermediación de los planes por el esfuerzo de Sandra Pettovello, terminar con los piquetes; este es el camino que hay que llevar”. También sostuvo que la presidencia puso “pilares contundentes para la Argentina” y que sin equilibrio fiscal no es posible avanzar.

Santilli cerró con un llamado al electorado: “Nuestro electorado es exigente. Por eso pido que vayan a votar. Nos jugamos continuidad o volver al pasado y ya sabemos los resultados de eso. Estamos cerca de que la Argentina crezca… ahora hay que seguir adelante”. La definición final sobre la lista quedará condicionada a la resolución judicial y a los plazos electorales.