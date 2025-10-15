Diego Santilli, primer candidato a diputado de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires, reconoció este miércoles las dificultades que enfrenta la campaña local ante la ausencia de su imagen en la boleta electoral. En diálogo con A24, Santilli afirmó que "es muy difícil hacer campaña así" y describió su frustración por la decisión de la Cámara Nacional Electoral de no reimprimir los afiches que se colocarán en las cabinas de votación el 26 de octubre.

El candidato protestó por la presencia de la foto de José Luis Espert en los afiches y sostuvo que el problema no reside en cambiar millones de boletas sino en la disposición de los carteles: "Que no te puedas ver en la boleta, ya está... Pero los afiches. No es que tenés que cambiar 13 millones y medio de boletas. Son 40 mil afiches para cada cuarto oscuro. Los dinosaurios no quieren cambiar nada", sostuvo Santilli.

A pesar del malestar, Santilli insistió en instruir a los votantes sobre cómo identificar la opción de La Libertad Avanza en las mesas: recomendó buscar "el primer casillero violeta, el que tiene el águila" y reiteró el lema diseñado para la provincia: "Para votar al colorado, marcás al pelado". El llamado apunta a compensar la ausencia de su imagen en la gráfica oficial.

En clave nacional, el dirigente del PRO manifestó su expectativa sobre la participación electoral y su impacto en los resultados: "Yo espero que en esta elección vaya a votar el 70, 72 o 75% del padrón, que es lo que va a permitir descontar. Y si descontamos, tenemos una elección ganadora nacional", afirmó Santilli, y subrayó que ese incremento en la concurrencia sería determinante para el triunfo del espacio.

Pensando en 2026 y en las reformas que impulsa el gobierno, el candidato señaló la necesidad de ampliar acuerdos parlamentarios: "No alcanza con La Libertad Avanza y el PRO, tenés que seguir sumando". Sobre la relación con gobernadores dialoguistas, añadió que "muchos van a acompañar" medidas como la reducción de impuestos y la formalización de trabajadores, en un llamado a construir consensos para avanzar con las reformas laborales, impositivas y penales.