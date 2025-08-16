Diputados: bloques opositores pidieron una sesión especial para bloquear los vetos de Milei

Bloques opositores solicitaron formalmente la convocatoria a una sesión especial de la Cámara de Diputados para el próximo miércoles, con el objetivo de rechazar los vetos de Javier Milei, entre otros temas, a la declaración de emergencia en discapacidad, de emergencia y situación de catástrofe en Bahía Blanca y el pago de un bono extraordinario para los jubilados y pensionados que perciben la mínima.

Como se sabe, el Presidente ya había advertido que si el Congreso rechaza sus vetos, judicializará cada medida con el fin de preservar el "orden fiscal" fijado por el propio el Gobierno y que implica un fuerte ajuste para los sectores populares y las provincias.

El pedido fue realizado al titular de la cámara baja, Martín Menem, para que el cuerpo se reúna el 20 de agosto al mediodía, con un temario que incluye el proyecto de modificación de la comisión investigadora por el caso $Libra, la criptomoneda promocionada por el jefe de Estado que causó pérdidas millonarias a cientos de usuarios.

Un caso que tiene también tratamiento judicial, ya que se iniciaron causas tanto en la Argentina como en los Estados Unidos, donde los nombres de los hermanos Milei, Javier y Karina, están incluidos en los expedientes.

Los diputados opositores también solicitan el tratamiento de los proyectos dictaminados esta semana en las comisiones sobre el giro automático de los Aportes del Tesoro de la Nación (ATN) y la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos, que ya tienen sanción del Senado.

Además, se buscará impulsar un proyecto que pide la modificación de la ley del Régimen Penal Tributario (24.769) en el que actualiza los montos que tipifican el delito de evasión tributaria, así como tres proyectos para modificar el huso horario.

El pedido de sesión especial cuenta con las firmas de los diputados que conforman los bloques de Unión por la Patria (UxP), Encuentro Federal, Democracia para Siempre y Coalición Cívica. /Minutouno