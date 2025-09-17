La oposición intenta revertir en la Cámara de Diputados los vetos del presidente Javier Milei, con la intención de ratificar leyes que habían sido promulgadas por el Congreso y luego objetadas por el Ejecutivo. Entre los temas en disputa se encuentran el aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia en pediatría, vinculada a la crisis en el Hospital Garrahan, además de otros proyectos legislativos que el Gobierno resiste sancionar.

El oficialismo de La Libertad Avanza, en alianza con el PRO, llega debilitado a la sesión: necesitará reunir el tercio de votos exigido para sostener los vetos y, según el escenario político actual, esa cifra resulta cada vez más difícil de alcanzar. La derrota en las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre frente al peronismo profundizó esa fragilidad, y desde hace meses el Gobierno acumula reveses en el Congreso en la antesala de las elecciones legislativas del 26 de octubre.