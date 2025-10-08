En la sesión de la Cámara de Diputados, donde se debate el proyecto que pretende limitar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) del presidente Javier Milei, la discusión transcurre entre reproches y acusaciones mientras la oposición busca recortar el poder del Ejecutivo con una iniciativa que ya obtuvo media sanción en el Senado. La diputada Mónica Litza (Unión por la Patria) intentó matizar la polémica señalando que la propuesta no persigue quitar la facultad presidencial para dictar DNU, sino regular su uso, y sostuvo que el problema no reside en el instrumento en sí, sino en la forma en que fue empleado, en un clima previo marcado por tensiones entre los distintos bloques.