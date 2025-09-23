En Nueva York, y en el inicio de un encuentro bilateral que concentró la atención de delegaciones y medios, el presidente de los Estados Unidos difundió un mensaje de fuerte respaldo hacia el mandatario argentino. "Javier Milei es muy buen amigo, luchador y ganador y tiene mi respaldo completo y total para la reelección como presidente", escribió el mandatario norteamericano en redes sociales justo cuando comenzaba la reunión con Milei, que llegó a la ciudad tras una reprogramación de último momento.

La visita oficial, enmarcada en la participación del presidente argentino en la Asamblea General de las Naciones Unidas, tiene como foco principal el encuentro bilateral con Donald Trump. Además del mensaje sobre la reelección de 2027, existen desafíos inmediatos para la gestión: el 26 de octubre se celebran elecciones nacionales para renovar diputados y senadores, escenario que condiciona la agenda política doméstica.

En los últimos días, la alianza con Estados Unidos cobró relevancia como sostén para la Casa Rosada frente a la inestabilidad financiera local. Tras la difusión de un respaldo del secretario del Tesoro estadounidense, el mercado mostró una reacción marcada: el dólar cayó, bonos y acciones se recuperaron y el Riesgo País retrocedió desde niveles cercanos a 1.500 puntos. "El muy respetado presidente de Argentina, Javier Milei, ha demostrado ser un líder verdaderamente fantástico y poderoso para el gran pueblo de Argentina, avanzando en todos los niveles a una velocidad récord", sostuvo el presidente estadounidense en su publicación en la red Truth.