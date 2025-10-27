El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó nuevamente al mandatario argentino Javier Milei por el contundente resultado de La Libertad Avanza (LLA) en las recientes elecciones legislativas y calificó la victoria como “grandiosa” tanto para Argentina como para los intereses estadounidenses. Las declaraciones se produjeron mientras Trump regresaba de Kuala Lumpur a Tokio, acompañado por su secretario del Tesoro, Scott Bessent, y otros integrantes de su gabinete.

Durante el vuelo, el mandatario afirmó que Milei “no solo ganó, sino que ganó por mucho” y describió el triunfo como “aplastante”, subrayando que la Argentina “justificó la confianza” que, según él, el Gobierno norteamericano depositó en el nuevo Ejecutivo. También comentó que el resultado tuvo un “nivel inesperado” y lo relacionó con la “importante ayuda” brindada por Estados Unidos.

En la misma intervención, Trump destacó la labor de colaboradores cercanos: “Le doy mucho crédito a Scott (Bessent), Jamieson (Greer) y Marco (Rubio) porque estamos manteniendo relaciones con muchos países de Sudamérica y estamos logrando una posición muy fuerte allí”. Añadió que Estados Unidos busca fortalecer su influencia en la región y evitar el ingreso de drogas al territorio norteamericano.

Las expresiones del presidente estadounidense se difundieron al arribar a Japón, en el marco de una visita oficial. Las manifestaciones —en un tono de respaldo— podrían tener repercusiones en la agenda bilateral y en la percepción pública sobre el rol que jugarán ambos gobiernos en los vínculos entre Argentina y Estados Unidos.