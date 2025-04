Edgardo Kueider rompió el silencio y rechazó haber recibido coimas tras el escándalo en Paraguay

El ex senador nacional Edgardo Kueider , detenido en Paraguay el pasado 4 de diciembre por no poder justificar el origen de los 200 mil dólares que llevaba en su camioneta. Desde su arresto, ha rechazado las acusaciones de corrupción y coimas, señalando que su voto a favor de la ley Bases fue una decisión basada en la convicción de apoyar un gobierno que iniciaba su camino. “No había ningún pago”, aseguró en una entrevista a Radio Mitre.

El ex senador expresó que se siente “condenado” por la sociedad y la política. “Ya tengo la condena, estoy consciente de que el kirchnerismo me persigue por este voto”, lamentó. Kueider sostiene que sus decisiones fueron tomadas con el objetivo de evitar una crisis mayor en el país, y se mantiene firme en su postura ante las acusaciones que enfrenta.

Kueider disparó contra el Kirchnerismo

Kueider, quien se encuentra actualmente en prisión domiciliaria, argumentó que su condena está relacionada con el kirchnerismo, que, según él, “no le perdona” su apoyo a leyes impulsadas por la administración libertaria. Afirmó que su voto fue clave para evitar la caída del Gobierno, y que esto es lo que “no le va a perdonar” el kirchnerismo. “El kirchnerismo quería que caiga el Gobierno”, enfatizó.

Ante las críticas por su decisión de dejar el bloque del peronismo y formar uno propio, Kueider se defendió diciendo: “No era kirchnerista en Entre Ríos”, y aclaró que su intención fue siempre defender los intereses de su provincia, que sentía que estaban siendo ignorados por el oficialismo. Su separación del bloque, según él, fue un acto de independencia política.