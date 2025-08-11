El “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional

Claudio “Turco” García confirmó que será candidato a diputado nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en las listas del Partido Integrar, que encabeza el exlegislador porteño y exsindicalista Daniel Amoroso.

Lo confirmó el propio exfutbolista a través de las redes sociales, señalando que “en octubre, con mi amigo Daniel Amoroso, salimos a la cancha como candidatos a diputados nacionales por el Partido Integrar. Este partido jugalo con nosotros”.

Lo hizo el republicar una publicación de Amoroso, extitular de ALEARA, quien previamente había publicado en X: “La Ciudad está perdiendo y con el Turco García venimos a dar vuelta el partido”.

Según dejaron trascender, Amoroso será el primer candidato de la lista y García el tercero, ya que la ley de cupo femenino establece que al encabezar la nómina un hombre el segundo puesto debe ocuparlo una mujer.

El Turco García arrancó con la campaña

En la mañana de este lunes, ambos dieron inicio a la campaña electoral con una visita al club José Soldati, donde el también director técnico y su mentor político compartieron momentos con directivos de la institución de Villa Soldati y varios chicos.

García, referente de Racing y campeón de la Copa América 1991 y 1993 con la Selección Argentina, explicó que su ingreso a la política se produce por “mi amistad con Amoroso de hace 40 años, sino no me hubiera metido”.

Además consideró necesario "cambiar la realidad" de la Ciudad: "Hay mucha gente durmiendo en la calle. Antes la Ciudad era una cosa y la Provincia otra, pero ahora están muy parejas", afirmó “el Turco”, que inició en 1980 su carrera profesional en Huracán y la terminó en 1999 vistiendo la camiseta de Independiente Rivadavia de Mendoza, en la segunda división del fútbol argentino.

Desde entonces, García pasó por diversos programas de televisión y desde 2023 conduce el ciclo de streaming ‘Lo del Turco’, que se transmite por Youtube.

Daniel Amoroso, por su parte, fue ocho años legislador porteño entre 2005 y 2013, accediendo a ese cargo en dos ocasiones con listas del PRO. /Minutouno