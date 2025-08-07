El BMW de un operador libertario genera debate en el centro de Tucumán

En las últimas horas, un video ha comenzado a circular en las redes sociales, mostrando una situación que ha suscitado una atención considerable en el ámbito político tucumano. En las imágenes, se observa una camioneta BMW X5, con dominio JOB 456, estacionada inapropiadamente en una parada de colectivos, lo cual infringe la normativa vial vigente. Esta situación se registró en pleno centro de San Miguel de Tucumán, en un lugar donde un cartel claramente advierte sobre la prohibición de estacionar las 24 horas.

Lo que ha generado mayor interés en el caso es el hecho de que el vehículo está registrado a nombre de Gonzalo Heredia, quien ha sido identificado como el operador digital y alfil político de Lisandro Catalán, actual Vicejefe de Gabinete del Interior de la Nación y presidente del partido La Libertad Avanza en Tucumán. La camioneta, que tiene un valor aproximado de 50 millones de pesos, también presenta una deuda significativa en el impuesto automotor, lo cual añade un nivel adicional de controversia a la situación. Este episodio se suma a una serie de denuncias en contra de Heredia, quien recientemente ha sido objeto de una querella criminal presentada por el abogado Alfredo Aydar.

Las acusaciones incluyen amenazas con armas de fuego, intimidación digital y el uso sistemático de cuentas falsas para hostigar a diferentes referentes políticos y sociales. La acumulación de estos incidentes ha llevado a un aumento de la presión sobre el vicejefe de Gabinete, mientras que las tensiones internas dentro de La Libertad Avanza Tucumán se intensifican. En conversaciones informales, varios referentes del partido han expresado que la continuidad de Heredia en el círculo de poder podría resultar insostenible.

Existe una creciente preocupación de que su presencia en la política no solo compromete su propia credibilidad, sino que también tiene el potencial de impactar negativamente en la imagen del oficialismo libertario en su conjunto. A medida que las circunstancias se desarrollan, el futuro de Gonzalo Heredia y su influencia en la política de Tucumán se torna un tema de interés fundamental para los observadores y participantes en el ámbito político local.