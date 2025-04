El caso Libra llega a Diputados y Francos se prepara para ser interpelado

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, asistirá este martes a la postergada interpelación en el Congreso por el caso $Libra, la criptomoneda que difundió en redes sociales el presidente Javier Milei y cuyo precio creció rápidamente para después desplomarse.

El funcionario será el principal representante del Gobierno que responderá las consultas de la oposición, en el marco de la comisión investigadora que se aprobó en la Cámara de Diputados para seguir las implicancias de este hecho.

El último antecedente de interpelación a ministros data del 24 de abril de 1996, cuando en el hemiciclo de la Cámara se sentó durante varias horas Domingo Cavallo, por entonces titular de Economía en el gobierno de Carlos Menem.

El ministro coordinador, en rigor, debía asistir al recinto el martes pasado, pero la sesión fue suspendida por acuerdo de todos los bloques tras conocerse la noticia de la muerte del papa Francisco, por lo que se trasladó para esta semana.

De todas formas, el plan de Francos sigue siendo el mismo: hacer una breve introducción para exponer la posición oficial del Poder Ejecutivo sobre este asunto y luego quedar a disposición de los legisladores para las consultas pertinentes.

Varios diputados del kirchnerismo y de la izquierda ya le habían trasladado consultas al jefe de Gabinete para la elaboración del informe de gestión, pero teniendo en cuenta que iba a ser interpelado tan solo unos días después, el funcionario optó por concentrar todas las respuestas sobre este caso en una sola jornada.

Lo cierto es que se trata de la primera interpelación en más de 30 años que ocurrirá en el Congreso Nacional. La anterior fue del entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, cuando denunció en pleno gobierno de Carlos Menem la existencia de una “mafia enquistada en el poder”.

Junto a él estaría el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, otro de los integrantes del Gobierno que fue convocado por la oposición a dar explicaciones a la Cámara sobre la criptomoneda.

También podría asistir al encuentro Roberto E. Silva (h), titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), organismo del Estado encargado de la regulación, supervisión, promoción y el desarrollo del mercado de capitales.

En la cúpula nacional hubo un fuerte debate sobre la participación de este funcionario, ya que si bien fue llamado también a exponer en el Congreso, diferentes sectores del Ejecutivo consideraron que “no correspondía”, ya que no es un ministro.

“Lo que sucede en su caso es que no está claro si está obligado o no a ir, porque no es un ministro. Los diputados no pueden citar a cualquiera, tiene que ser un funcionario de alto rango. Lo más probable es que vaya, pero solamente para asesorar a Francos y a Cúneo Libarona”, argumentaron en su momento fuentes de la Casa Rosada.

Lo cierto es que, si decide finalmente ir, lo hará solamente para cooperar con Francos y Cúneo Libarona y asesorarlos en caso de que sea necesario ante determinadas preguntas, pero no hablará ante el Parlamento.

Por otra parte, sigue en duda el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que desde el inicio se mostró reacio a presentarse ante el Congreso para tener que hablar sobre esta cuestión.

La semana pasada, cuando iba a realizarse originalmente el encuentro, el titular del Palacio de Hacienda tenía como excusa que debía viajar a los Estados Unidos para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, algo que finalmente hizo.

Sin embargo, ese evento terminó el viernes y Caputo regresó a Buenos Aires, por lo que estaría esta vez en la ciudad en el momento en el que se lleve adelante la interpelación.

El funcionario hablará cerca de las 9:00, mientras que la sesión en la Cámara de Diputados está programada para las 14:00, por lo que no se descarta que asista a ambos eventos.

El fin de semana, el jefe de Gabinete acompañó al Presidente como parte de la comitiva argentina que viajó al Vaticano para el funeral del Papa Francisco, mientras que Caputo se reunió con la directora del FMI, Kristalina Georgieva.