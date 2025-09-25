El Honorable Concejo Deliberante de San Miguel de Tucumán aprobó en la sesión de este jueves el proyecto impulsado por el concejal Juan Carlos Ale, para la creación de un Canal Oficial de Comunicación Institucional.

La medida representa un avance histórico en materia de transparencia, acceso a la información pública y participación ciudadana, al poner a disposición de los vecinos nuevas herramientas de comunicación digital.

¿Qué establece el proyecto aprobado?

• Transmisiones en vivo: las sesiones ordinarias, extraordinarias y reuniones de comisión serán transmitidas en directo a través de un canal de YouTube y de la web oficial del HCD.

• Agenda semanal de actividades: la ciudadanía podrá consultar en línea los temarios y el calendario actualizado de sesiones y reuniones.

• Difusión institucional: se publicarán gacetillas de prensa, artículos, noticias, imágenes y videos en la página web oficial.

• Redes sociales: se implementará un perfil oficial en X para difundir en tiempo real la labor legislativa.

“Con este canal, el Concejo abre sus puertas a la ciudadanía como nunca antes. Queremos que cada vecino pueda informarse, seguir los debates y conocer de primera mano las decisiones que se toman en este recinto”, expresó el concejal Ale tras la aprobación.

El Canal Oficial de Comunicación marca un antes y un después en la relación entre el HCD y los vecinos de San Miguel de Tucumán, consolidando un modelo de institución abierta, moderna y conectada con la gente.