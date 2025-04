Tucumán renovará cuatro bancas de diputados en poco más de cinco meses, la cita para las elecciones nacionales está fijada para el 26 de octubre.

Según marca el cronograma electoral, en agosto vencerá el plazo para inscribir los candidatos, pero los movimientos internos de los partidos políticos ya comenzaron hace varias semanas y hoy tendrá un nuevo capítulo en Monte Bello.

El peronismo convocó al Congreso del Partido Justicialista de Tucumán para este viernes y allí se jugarán las primeras cartas del año electoral.

Casi un centenar de dirigentes dará su respaldo a la conducción del gobernador, Osvaldo Jaldo, y delegará en el Consejo del PJ la facultad de suscribir frentes y alianzas para la próximos comicios nacionales.

El oficialismo definirá su estrategia electoral y dejará clara su postura ante los dirigentes “antimileístas”, se les ofrecerá participar a dirimir sus diferencias en una interna partidaria, como ya lo había adelantado Jaldo en un acto realizado en el Salón Blanco de Casa de Gobierno.

Los dirigentes que están en la vereda del frente y que critican la postura dialoguista del gobernador con la Nación, anticiparon que no participarán del Congreso, “el faltazo” será un claro mensaje para el resto de los compañeros y avivará las diferencias.

El encuentro del órgano partidario, que preside Jorge Leal (p), comenzará a las 11, en el salón La Angelina. Se espera la participación de los máximos referentes del PJ tucumano, y sólo se permitirá el acceso a los congresales (deben concurrir con DNI).

“La idea de quien conduce los destinos políticos e institucionales de la provincia, el compañero Jaldo, es tener un partido abierto, que no sea sectario ni excluyente. No queremos proscribir a nadie”, afirmó el también intendente de Burruyacú. Y recordó que, en caso de no lograr un consenso, existe la herramienta de las internas. “La intención es que participen todos, incluso aquellos que no están hace mucho dentro del peronismo”, remarcó.