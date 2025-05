El Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ) , encabezado por Cristina Kirchner, avaló este martes por amplia mayoría la intervención del PJ de Salta que había sido declarada nula por la jueza María Survini unas horas antes. Lo hizo durante una reunión por zoom donde participaron sus principales dirigentes.

El PJ nacional avaló por amplia mayoría la intervención del partido en Salta luego de que 453 votos de congresales a favor contra 38 en contra. En la reunión también se discutió las intervenciones en Jujuy, Misiones y la normalización del partido en Corrientes. Además, se trató un informe de la Comisión de Poderes y la aprobación de los estados contables del ejercicio 2024.

Fue la primera reunión del Congreso Nacional del PJ luego de los discretos resultados en las elecciones en Santa Fe, Salta, Chaco, San Luis, Jujuy y el segundo lugar de Leandro Santo en CABA del domingo pasado. Estaba prevista para el 25 de abril de manera presencial en el microestadio de Ferro Carril Oeste, pero se suspendió por el fallecimiento del papa Francisco ocurrida cuatro días antes.

La reunión fue convocada por el gobernador de Formosa y presidente del órgano partidario, Gildo Insfrán. La intendenta de Quilmes y militante de La Cámpora, Mayra Mendoza, contó que la reunión se discutió cómo "poner un freno al presente de crueldad y miseria al que nos somete el gobierno de Javier Milei".

El aval a la intervención del PJ de Salta

El Consejo Nacional del PJ, con Cristina Kirchner a la cabeza, había decidido en febrero la intervención del partido en Salta luego de que los diputados de esa provincia apoyaran en la Cámara Baja iniciativas de La Libertad Avanza.

Uno de los argumentos de la jueza Servini para justificar la anulación de la intervención en Salta fue que había sido decidida por el Consejo Nacional y no por el Congreso Nacional, único órgano partidario habilitado para ello. Esto fue subsanado en la reunión vía zoom de este martes.

Fernando Gray: “El peronismo está al borde de la fractura"

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, fue una de las pocas voces disonantes dentro del Congreso Nacional del Partido Justicialista (PJ). Critico de la conducción de Cristina Kirchner, horas antes de la reunión partidaria, publicó un duro mensaje sobre la situación del movimiento fundado por Juan Domingo Perón.

“El peronismo será revolucionario o no será nada, y no me imagino haciendo una revolución por Zoom. En vez de abrirnos y escucharnos, para cumplir como simples burócratas, nos encerramos en un Zoom”, dijo durante la reunión, según publicó Código Baires.

Antes, en su cuenta de X, advirtió que el "Partido Justicialista de la Provincia de Buenos Aires está al borde de la fractura por repetir los errores del pasado, por no permitir la participación ni la discusión interna". /Ámbito Financiero