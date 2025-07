La secretaria general de la presidencia, Karina Milei, se pronunció este miércoles tras el cierre de listas legislativas en la provincia de Buenos Aires, así como después de las internas dentro de La Libertad Avanza (LLA). En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial en la red social X, la funcionaria expresó su firme apoyo a las candidaturas que han sido promovidas desde la Casa Rosada y se posicionó ante las críticas que han surgido dentro de su partido.

Karina Milei destacó que "el verdadero enemigo está enfrente: el kirchnerismo", haciendo alusión a su percepción de que este grupo político ha sido responsable, a su juicio, de una serie de problemas que han afectado históricamente a la provincia de Buenos Aires. En su declaración, subrayó el deseo de su movimiento de poner fin a lo que describió como una era de atraso y miseria, señalando que su llegada al poder no se busca para adaptarse ni negociar con los vestigios de un sistema que considera obsoleto, sino para transformarlo radicalmente. "La Libertad Avanza en la Provincia de Buenos Aires no es un armado más. No es un acuerdo de partes ni una lista para salir del paso. Es una declaración de principios. Una expresión clara de quiénes están dispuestos a dar la pelea. No por un cargo, sino por una causa", afirmó, enfatizando la importancia de la lucha por ideas que considera fundamentales.

Asimismo, recordó el principio de "tabula rasa" establecido por el presidente Javier Milei desde el inicio de su gestión, indicando que esta lucha no es para aquellos que se muestran indecisos o para un grupo selecto, sino para todos los que estén dispuestos a comprometerse con los ideales de libertad y el futuro de Argentina. Karina Milei insistió en que "acá no se viene a especular", y que la defensa de las ideas del Presidente debe hacerse con total lealtad. En este sentido, advirtió que cualquier cuestionamiento hacia quienes respaldan estas ideas no solo afecta al movimiento, sino que también pone en tela de juicio la legitimidad del presidente y la causa que defienden.

Finalmente, la secretaria general reiteró su postura sobre el kirchnerismo, describiéndolo como un régimen que ha convertido la provincia en un feudo a través del miedo, la manipulación, el clientelismo y el fracaso. En su cierre, afirmó que la intención de La Libertad Avanza es enfrentarlos con determinación y convicción, asegurando que "hoy más que nunca, La Libertad Avanza. Y nada, ni nadie, la va a detener".