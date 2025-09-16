El Frente Tucumán Primero convocó a una multitud en Lules

Osvaldo Jaldo participó de un acto en la ciudad de Lules, en el cual presentó a los candidatos del Frente Tucumán Primero y convocó a acompañar la lista oficialista en las próximas elecciones.

El mandatario provincial puso en valor los trabajos realizados en materia educativa, vial y de servicios esenciales.

En su discurso, Jaldo destacó la inauguración de la escuela Nº 39 “Andrés Chazarreta” en San Felipe y Santa Bárbara, obra que había quedado paralizada en gestiones anteriores. Además, resaltó los avances en más de 14 establecimientos educativos en construcción en distintos puntos de la provincia.

El gobernador también inauguró un tramo de iluminación LED de casi 4 kilómetros sobre la ruta que une San Pablo con Lules, una obra ejecutada en conjunto entre las comunas y el municipio. Asimismo, supervisó la pavimentación de calles y recorrió el avance del acueducto de Lules, que abastecerá a más del 50% de la ciudad.

“No podemos hablar de otra obra más importante si no le damos agua y energía a la gente. Por eso priorizamos los servicios esenciales”, subrayó el mandatario provincial, quien llamó a acompañar al oficialismo en los comicios del próximo 26 de octubre.

Por su parte, el ministro del Interior, Darío Monteros puso en relieve la inversión en obras de infraestructura: "Hoy Lules está de pie, iluminada y con soluciones concretas como el pavimento y la renovación de cañerías. Este acto demuestra el respaldo al gobernador Jaldo y al Frente Tucumán Primero”, afirmó.

A su turno, la diputada Gladys Medina agradeció el acompañamiento de la comunidad: “Nos llevamos el compromiso de seguir trabajando por toda la provincia junto a Osvaldo Jaldo y el Frente Tucumán Primero”, sostuvo. Finalmente, la intendenta Marta Albarracín valoró la gestión provincial: “El gobernador siempre nos da respuestas y eso se refleja en el crecimiento de Lules. Vamos a seguir trabajando juntos para lograr una gran victoria el 26 de octubre”, remarcó.