Este miércoles se terminarán las especulaciones políticas respecto a quiénes serán los candidatos del PJ tucumano para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.

El cronograma electoral fijó como fecha límite el 18 de agosto para inscribir a los postulantes, pero el gobernador Osvaldo Jaldo anunció ayer en conferencia de prensa que, tras conseguir la unidad partidaria, el PJ presentará este 13 de agosto la lista que dará batalla en los comicios nacionales.

Las últimas versiones indican que Jaldo será candidato testimonial y encabezará la lista del frente Tucumán Primero. El segundo lugar lo ocupará la actual diputada Gladys Medina. En el tercer puesto ingresaría el legislador Javier Noguera, referente del sector antimileísta del PJ. Finalmente, en cuarto lugar, se ubicaría Elia Fernández de Mansilla.

Según confirmó el periodista Ángel Suárez, las negociaciones y los últimos diálogos establecidos entre el gobernador y su ex compañero de fórmula habrían madurado una fuerte decisión: Juan Manzur será el primer candidato suplente de la nómina peronista. El segundo y tercer puesto suplente serían ocupados por la legisladora Carolina Vargas Aignasse y el actual vicegobernador Miguel Acevedo.

Todo el misterio quedará develado este miércoles a las 10 cuando Jaldo confirme a los postulantes ante la multitudinaria dirigencia peronista que se congregará en el Club Concepción BB, de Banda del Río Salí.