El Frente Tucumán Primero eligió al candidato para competir la intendencia en Alberdi

El Frente Tucumán Primero, encabezado por el candidato a diputado nacional Osvaldo Jaldo, presentó este jueves a Bruno Romano como su único postulante a la intendencia de Juan Bautista Alberdi. La decisión se tomó en el marco de la estrategia electoral de cara a las elecciones municipales del 26 de octubre, que se celebrarán simultáneamente con los comicios nacionales en los que la provincia renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados.

La oficialización de Romano puso fin a semanas de expectativa y fue encabezada por el candidato suplente a diputado nacional Miguel Acevedo. En el acto estuvieron presentes dirigentes del peronismo provincial, entre ellos Darío Monteros, vicepresidente del Congreso del Partido Justicialista; el interventor de Alberdi, Guillermo Norry, entre otros, junto a los acoples afines que respaldan la lista única.

Según el Frente, la postulación de Bruno Romano busca mostrar unidad partidaria y ofrecer una propuesta de renovación política para conducir el municipio de Ciudad Alberdi. El espacio enfatizó la necesidad de presentar un frente compacto ante la ciudadanía y concentrar recursos y estructura en una sola candidatura municipal.

La decisión se produce en un contexto de intervención municipal: el exintendente Luis Pato Campos fue cesado tras una medida dispuesta por el gobernador Jaldo, que ordenó la intervención en el marco de una denuncia por presuntos vínculos entre funcionarios y empresarios con el narcotráfico, investigación que se tramita en la Justicia Federal.