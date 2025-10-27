El Frente Tucumán Primero y LLA se reparten las bancas de diputados en Tucumán
El Frente Unidos por Tucumán quedó relegado en la elección.
En un recuento oficial que confirmó el panorama político provincial, el Frente Tucumán Primero consolidó su posición con el 50,55% de los votos, adjudicándose dos bancas, mientras que La Libertad Avanza, encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, alcanzó el 35,16% y también obtuvo dos escaños; los resultados reflejan una polarización entre el oficialismo y la oposición emergente que marcará la composición legislativa local y condicionará el diálogo político en los próximos meses.