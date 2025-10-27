El Frente Tucumán Primero y LLA se reparten las bancas de diputados en Tucumán

En un recuento oficial que confirmó el panorama político provincial, el Frente Tucumán Primero consolidó su posición con el 50,55% de los votos, adjudicándose dos bancas, mientras que La Libertad Avanza, encabezada por Federico Pelli y Soledad Molinuevo, alcanzó el 35,16% y también obtuvo dos escaños; los resultados reflejan una polarización entre el oficialismo y la oposición emergente que marcará la composición legislativa local y condicionará el diálogo político en los próximos meses.