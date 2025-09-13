El gobernador encabezó una capacitación sobre boleta única en el club Barrio Jardín

En el Club Barrio Jardín se realizó este sábado un desayuno de trabajo y capacitación organizado por Mario Leito, en el que el vicepresidente del Partido Justicialista (PJ) y primer candidato del Frente Tucumán Primero, Osvaldo Jaldo, explicó a dirigentes y militantes la implementación de la Boleta Única, el sistema que se utilizará en las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre.

Al encuentro asistieron referentes provinciales como el presidente del PJ, Juan Manzur; los candidatos a diputados nacionales Gladys Medina y Javier Noguera; el vicegobernador Miguel Acevedo y la intendenta de Capital, Rossana Chahla. El objetivo declarado fue avanzar en la formación política para garantizar un proceso electoral ordenado y transparente bajo el nuevo sistema de votación.

Jaldo enfatizó la necesidad de escuchar a la militancia y convocó a la unidad más allá de las fronteras partidarias: “Hoy hemos querido hacer un desayuno de trabajo para poder hablar con cada una de las familias, escucharlos y reflexionar juntos. Nuestro llamado va más allá del Partido Justicialista: convocamos a todos los tucumanos, afiliados o no, porque queremos lo mejor para Tucumán. Frente a un Gobierno Nacional que se concentra en la macroeconomía y se olvida de la gente, nosotros estamos recuperando obras, generando empleo y defendiendo una política distinta”.

En ese marco, los organizadores destacaron la importancia de capacitar a los apoderados y fiscales para el uso correcto de la Boleta Única. Miguel Acevedo, presente en la actividad, vinculó la unidad a los espacios comunitarios: “La unidad queda visibilizada en un lugar emblemático como este, que representa lo que defendemos: los clubes de barrio. Mientras la política nacional ataca instituciones, nosotros estamos acá dando un ejemplo de unidad y de defensa de lo que nos da vida y salud. El 26 de octubre tenemos que votar pensando en Tucumán primero”.

Por su parte, Leito resumió el compromiso programático al afirmar que defender Tucumán implica sostener la educación, garantizar la seguridad y asegurar el acceso a la salud y a oportunidades de crecimiento. Gonzalo Carrillo afirmó que la jornada ratifica el compromiso de trabajo conjunto y apuntó a los comicios próximos como una instancia de reafirmación política: “Lo de hoy marca el compromiso de trabajar en unidad. Venimos de un triunfo contundente del peronismo en Buenos Aires, que nos da esperanza de recuperación. Nosotros también vamos a aportar para que en Tucumán, el 26 de octubre, tengamos un triunfo contundente que defienda nuestra provincia”.