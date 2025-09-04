El gobernador Gerardo Zamora recibió la visita de la intendenta Rossana Chahla

Este jueves, el gobernador Gerardo Zamora recibió la visita protocolar de la intendenta de San Miguel de Tucumán, Rossana Chahla. Durante la reunión, ambos funcionarios dialogaron sobre experiencias de gestión y abordaron temas vinculados al fortalecimiento de los lazos institucionales entre ambas provincias.

El encuentro fue organizado por la Escuela de Ciudadanía en el Nodo. Según trascendió, el propósito principal de la reunión fue intercambiar ideas y reforzar el trabajo conjunto para mejorar la calidad de vida de las comunidades.

El Gobernador destacó la importancia de fortalecer las relaciones interinstitucionales y subrayó el rol clave que juegan las experiencias compartidas para avanzar en proyectos conjuntos. /Diario Panorama