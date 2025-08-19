El gobernador Osvaldo Jaldo inauguró obras en Villa Quinteros

El gobernador, Osvaldo Jaldo, visitó esta tarde la comuna de Villa Quinteros, departamento Monteros, donde dejó inauguradas obras de pavimento articulado, alumbrado público y un complejo de semáforos en el acceso principal de la localidad.

Jaldo estuvo acompañado por el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el ministro del Interior, Darío Monteros; el ministro de Salud, Luis Medina Ruiz; el subsecretario de Salud, Marcelo Montoya; el director de Transporte, Sergio Apestey; el director de Grandes Comunas, Sergio Castro; la intendenta de Aguilares, Gimena Mansilla; el comisionado comunal de Villa Quinteros, Gustavo Marcial; concejales y comisionados comunales.

Las obras habilitadas comprendieron un complejo de semáforos con señalización vial, iluminación LED, dársena y parada de transporte público sobre la Ruta 38; 8.500 metros cuadrados de pavimento articulado en calle Lucio Brandán; y la ejecución de pavimento e iluminación en el barrio 12 Viviendas y sectores aledaños donde residen alrededor de 600 familias.

El gobernador expresó: “La verdad que nosotros seguimos con ese gran trabajo institucional que tenemos en toda la provincia, recorriendo tanto capital como el interior, y hoy en este querido departamento de Monteros, en la comuna de Villa Quinteros, acompañado por Gustavo, el comisionado, Gisela, la subcomisionada, pero fundamentalmente por los vecinos y vecinas de esta hermosa localidad. Hoy no solo hemos venido a inaugurar pavimento adoquinado, no solo hemos venido a inaugurar alumbrado público, sino que además también hemos inaugurado y habilitado un complejo de semáforo en la Ruta 38, en el acceso a Villa Quinteros, y eso tiene que ver con la seguridad vial y con salvar vidas”.

Asimismo, anunció nuevas intervenciones en la comuna: “Nos hemos comprometido a terminar 1500 metros de un alumbrado público sobre la Ruta 38 y el acceso a Villa Quinteros. Es decir, con la comuna y la provincia estamos haciendo obras sobre rutas nacionales, por supuesto con los permisos y las autorizaciones, pero son rutas nacionales donde la provincia está invirtiendo conjuntamente con las comunas”.

El ministro del Interior, Darío Monteros, destacó: “La verdad que acompañando a nuestro gobernador Osvaldo Jaldo, hemos llegado acá a esta gran comuna del Departamento de Monteros, Villa Quinteros, con este gran comisionado comunal Gustavo Marcial para dejar inaugurado oficialmente este complejo semaforizado que se había comprometido el gobernador con los vecinos en este cruce tan importante de la ruta. Y no tan solo se dejó habilitado oficialmente este complejo semaforizado, sino que se habilitó la nueva dársena que hizo el comisionado, la nueva garita de colectivo, el ingreso propio a nuevo de esta comunidad y, por supuesto, después recorrer el interior de esta comunidad para dejar habilitado obra de cordón cuneta y pavimento articulado en el barrio 12 de viviendas”.

Por su parte, el comisionado comunal, Gustavo Marcial, valoró la continuidad de las obras en la localidad: “En un año y ocho meses bajo la gestión del Gobernador Osvaldo Jaldo y del Ministro del Interior Darío Monteros, nuestra comuna de Villa Quinteros hoy está inaugurando su sexta obra. En el barrio 12 viviendas también atendimos un pedido de los vecinos, hicimos pavimento articulado e iluminación. Y acá, donde conviven 600 familias entre los barrios 280 viviendas, 119 viviendas y 6 de enero, estamos inaugurando 8.000 metros cuadrados de pavimento articulado y iluminación que vienen a mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Finalmente, Marcial subrayó: “Queríamos destacar todo este tipo de cosas en momentos donde la obra pública es muy cuestionada. En cada comuna y en cada municipio al menos 4 o 5 obras se vienen construyendo con fondos propios, con fondos del gobierno provincial, pensando en el interior, con este Gobernador que piensa políticas públicas que le van a beneficiar y le van a cambiar la vida a la gente”. /Comunicación Tucumán