El Gobierno avanza con la reestructuración del INTI y del INTA

Este lunes, el Gobierno implementó, a través del decreto 585, una reestructuración de diversas secretarías y organismos públicos. Esta medida afecta a entidades como el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Agencia de Control de Transporte.

El decreto fue publicado en el Boletín Oficial y establece la reducción, eliminación o quita de autarquía de varias dependencias que hasta ahora operaban con autonomía. Uno de los cambios más significativos se enmarca dentro del Ministerio de Economía, donde se destaca la quita de autarquía de organismos que, hasta el mes anterior, funcionaban bajo esa órbita. El INTA pasará a depender de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, al igual que el Instituto Nacional de Semillas y el Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Esta reestructuración se complementa con los decretos 461/2025 y 462/2025, que fueron presentados el 8 de julio, coincidiendo con la finalización de las facultades delegadas por el Poder Legislativo al Ejecutivo según la ley 24.742 de Bases. En los considerandos del decreto se menciona que no se tomarán medidas respecto a la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) ni al INTI, debido a la existencia de medidas cautelares en causas promovidas por el Sindicato de Empleados de Vialidad Nacional y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) contra el Estado Nacional.

Respecto a la DNV, se especifica que no se transferirán funciones a la nueva Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que reemplaza a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Cabe señalar que estas reestructuraciones ya habían sido rechazadas por la Cámara de Diputados hace aproximadamente quince días, cuando se presentó el DNU 462, por lo que estarán sujetas a un tratamiento en el Senado. Además, se realizó la transferencia de la Dirección de Estadística Vial de la ex-Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) a la Secretaría de Transporte, así como otras direcciones a la Subsecretaría de Transporte.