El Gobierno confía en aprobar esta semana la Ficha Limpia

Luego de varias negociaciones y un trabajo en conjunto entre el Gobierno y los representantes del PRO que impulsaron originalmente la medida, el Senado se prepara para aprobar definitivamente Ficha Limpia, lo que le impediría a Cristina Kirchner presentarse en los próximos comicios para cargos nacionales.

El debate estaba previsto en principio para fines de abril pasado, pero se suspendió debido a la muerte del papa Francisco, que motivó la suspensión no solo de todas las actividades en el Congreso, sino también en Casa Rosada.

Luego de las ceremonias de despedida del Sumo Pontífice, la titular de la Cámara alta, Victoria Villarruel, se encamina a llevar adelante la sesión el próximo miércoles para tratar la iniciativa.

Las negociaciones y la posibilidad de que el PRO aproveche el triunfo de Ficha Limpia

Para que el Senado debata Ficha Limpia se necesitará el quórum de 37 senadores. El mismo número -la mitad más uno de los integrantes del cuerpo- es el que se requiere para aprobar el proyecto.

En ese sentido, en el oficialismo aún no mandaron una hoja de ruta hacia las autoridades del Senado, que no solo son las encargadas de llamar a sesión, sino que también deben dialogar con los legisladores y negociar apoyos.

Esto se debe a la encrucijada que genera Ficha Limpia para el Gobierno. Hace un tiempo, el oficialismo tomó como propio el proyecto de Silvia Lospennato -hoy candidata a legisladora por el PRO- y lo redactó de nuevo con Luis Petri y el abogado Alejandro Fargosi.

Si bien cada funcionario libertario asegura estar a favor de la medida, la iniciativa sacaría del tablero electoral a Cristina Kirchner. De esa manera, en Balcarce 50 saben que dejarían de polarizar con el kirchnerismo, o al menos con su principal líder.

En este contexto, en los pasillos de la Casa Rosada hay un sector de la cúpula del poder que expresa sin pudor que “no le importa nada” Ficha Limpia.

El objetivo de Ficha Limpia y los senadores que estarían a favor de su sanción

El proyecto, desde su origen y a pesar de todas las versiones que hubo de él, busca principalmente impedir que aquellas personas que tengan condena en segunda instancia sean candidatos a cargos nacionales.

El PRO y la oposición dialoguista en su mayoría aseguran que votarían favorablemente, mientras que los senadores que responden a los gobernadores esperan directivas.

En caso de ausencias, desde el Gobierno aseguran que “en época electoral las provincias fallan algunas veces ”.

Si finalmente se sanciona el proyecto, Cristina Kirchner no podría presentarse para una banca en el Congreso, ya que la normativa plantea excluir de la prohibición de ser candidatos a aquellos políticos condenados en segunda instancia durante un año electoral, que no es el caso de la ex presidenta.

En noviembre del 2024, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la exmandataria a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en el caso de la obra pública concedida al empresario Lázaro Báez en la provincia de Santa Cruz, conocida como la causa “Vialidad”.

Este punto fue uno de los que sumó Petri al texto original de Lospennato, que solamente contemplaba a “aquellas personas condenadas por delitos de corrupción, aun antes de que sea ejecutoriada, y siempre que la sentencia provenga de un tribunal de segunda instancia”, sin especificar nada respecto del momento en el que ocurría la sentencia.

De todas formas, la ex jefa de Estado no competiría en estos comicios, sino que se postularía para una banca en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, como parte de su pelea de liderazgo con el gobernador Axel Kicillof.

De hecho, ante esta situación, el bloque de la Coalición Cívica presentó un proyecto de ley en la Cámara de Diputados para aplicar un régimen de Ficha Limpia similar para las candidaturas a cargos electivos provinciales, municipales y comunales, aunque todavía no avanzó.