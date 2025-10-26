El Gobierno confía en un triunfo a nivel nacional y sigue con expectativa los números de Córdoba y Santa Fe
La concurrencia estuvo por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%. Tanto los libertarios como los peronistas se dan ganadores a nivel nacional. Hay mucha expectativa en la Casa Rosada por los resultados en Córdoba y Santa Fe.
Grabois: "Si los resultados no son favorables no hay que entrar en derrotismo ni en depresiones"
"Tengo esperanza en mi país y en que vamos a recuperar la patria de un gobierno de ocupación. Esta era una elección más difícil que la del 7 de septiembre básicamente porque el presidente de la principal potencia del mundo se puso frente de la campaña", dijo el dirigente social, Juan Grabois, desde la sede de Fuerza Patria.
En ese sentido, señaló: "El jefe de campaña de La Libertad Avanza es Donald Trump y el ministro de Economía se llama Scott Bessent. Es una lucha desigual que la damos con coraje y entereza. Si los resultados no son favorables no hay que entrar en derrotismo ni en depresiones".
Cautela en la sede de Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires, a la espera de los primeros resultados
Sorpresa en PBA: La Libertad Avanza estaría haciendo una muy buena elección
Según datos extraoficiales se estaría danto, prácticamente, un empate con el 40% entre LLA y Fuerza Patria.
Los primeros reportes indican una mala elección de Provincias Unidas
Los Gobernadores que buscan romper la polarización no habrían ganado en ninguna de las provincias donde lideran.
Todo preparado para el discurso de Osvaldo Jaldo en Casa de Gobierno
La participación electoral en Tucumán asciende a casi el 90%
En un nuevo reporte la Secretaría Nacional Electoral indicó que la participación en la provincia sería del 89%
desde Fuerza Patria mostraron optimismo por los resultados en la provincia de Buenos Aires
En la primera conferencia de prensa que brindaron desde el búnker de Fuerza Patria, los primeros dirigentes peronistas anticiparon una “muy buena elección” en la provicnia de Buenos Aires.
“Agradecer a todo el pueblo bonaerense. Los resultados que estamos recibiendo de toda la provincia auguran un buen resultado y nos empiezan a demostrar que el apoyo del 55% que había recibido Javier Milei, en la provincia de Buenos Aires ha bajado notablemente. El pueblo bonaerense no apoya aquel resultado sobre el que han hecho hincapié”, dijo Alexis Guerrera.
La provincia de Tucumán se ubicaría entre las de mayor participación de votantes, con el 86%.
Karina Milei: "Estamos muy contentos, vamos a seguir esperando los números"
La Secretaria General de Presidencia, Karina Milei, salió de la sede de La Libertad Avanza y habló ante la prensa y la militancia.
"Quiero agradecerles porque han sido comicios muy tranquilos, en paz. Estamos muy contentos porque LLA en estas elecciones estuvo en los 24 distritos. Estamos contentos también por la BUP y ahora esperamos los resultados", dijo. Estaba junto al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem.
CONTINÚAN LOS CORTES DE CALLES EN EL MICROCENTRO TUCUMANO
Tafí del Valle | Cerro la jornada electoral con un 70% de la participación de los votantes en el departamento
Llegó "Toto" Caputo a la sede de LLA
El Ministro de Economía, Luis Caputo, llegó al Hotel Libertador donde junto a Javier Milei esperan los primeros resultados.
Javier Milei llegó al Hotel Libertador para esperar los resultados de las elecciones nacionales
El presidente Javier Milei llegó al Hotel Libertador antes de las 19 donde esperará los resultados de las elecciones legislativas nacionales. Ya están en el lugar algunos dirigentes de La Libertad Avanza como Patricia Bullrich y Martín Menem
La provincia de Tucumán se ubicaría entre las de mayor participación de votantes, con el 70%.
Javier Milei ya se dirige al búnker de LLA
El presidente Javier Milei salió de la Quinta de Olivos hacia la sede de La Libertad Avanza para esperar los resultados de la elección. Allí lo esperan su hermana Karina y algunos funcionarios.
Patricia Bullrich ya está en el búnker de LLA
La candidata a senadora por la Ciudad de Buenso Aires, Patricia Bullrich, ya se encuentra en el búnker de La Libertad Avanza, en el conocido Hotel Libertador, lugar donde Javier Milei esperó los resultados de las elecciones presidenciales 2023.
Lisandro Catalán detacó los comicios con la BUP
El ministro del Interior, Lisandro Catalán, habló en el Centro de Cómputos pocos minutos después de las 18, tras el cierre de los comicios legislativos nacionales. Detacó que el proceso se desarrolló en normalidad y remarcó la utilización de la Boleta Única de Papel: “Era un reclamo que llevaba décadas, hoy tuvo ese cornonario con éxito”.
Además, adelantó que para las 21 se conocerán las primeras tendencias.
Finalizaron las elecciones. Se esperan por los resultados oficiales.
Los primeros datos se darán a conocer cerca de las 21
Se estima que los primeros datos lleguen a partir de las 21, cuando se haya escrutado como mínimo el 30% de los votos en las mesas de cada provincia.
Votó el 66% del padrón hasta las 18
Según informó la Cámara Nacional Electoral, votó el 66% del padrón. Si bien cerraron las urnas, en algunas escuelas todavía están terminando de votar.
Cerró la votación: sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa
A las 18, cerró la votación en todo el país. Sería la participación más baja desde el regreso de la democracia en una elección legislativa.
La concurrencia estaría por debajo incluso de la de 2021, que fue del 71%. Fuerza Patria se impone en la provincia de Buenos Aires y LLA en CABA. Tanto los libertarios como los peronistas se dan ganadores a nivel nacional. Hay mucha expectativa en la Casa Rosada por los resultados en Córdoba y Santa Fe.
Ya votó más de la mitad del padrón
Fuentes oficiales informaron que, pasadas las 17, ya votó el 58,5% del padrón electoral en todo el país.
A qué hora se conocerán los resultados de las elecciones legislativas nacionales 2025
Las elecciones legislativas nacionales avanzan con un cronograma que, según lo dispuesto por la Dirección Nacional Electoral (DINE), prevé la difusión de los primeros datos del escrutinio provisorio a partir de las 21 horas de este domingo. Se trata de un horario inamovible establecido por la normativa vigente, que impide la publicación de resultados antes de que hayan transcurrido tres horas desde el cierre de la votación, pautado para las 18.
Hasta las 15 votó el 41% del padrón, según la Cámara Nacional Electoral
Es la primera vez que se usa la Boleta Única de Papel a nivel nacional. Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales. Milei busca consolidar un tercio en el Congreso para blindar sus vetos. En medio de la interna entre Cristina Kirchner y Kicillof, Fuerza Patria quiere posicionarse con miras a 2027.
Paula Omodeo tras emitir su voto: "Por nosotros y por todos los tucumanos que quieren vivir mejor"
"Votando con y por los que vienen atrás de nosotros. Pero también por nosotros y por todos los tucumanos que quieren vivir mejor", escribió Paula Omodeo (CREO) en sus redes sociales.
Manzur: "Renovamos la esperanza de un futuro mejor"
"A través del voto popular, en democracia renovamos la esperanza de un futuro mejor, tanto en Tucumán como en cada rincón de nuestra amada patria", expresó Juan Manzur en sus redes sociales, tras haber emitido el voto. /LG
Votó Bussi: "Tucumán necesita un cambio real"
"Voté con esperanza, pero también con una profunda convicción: Tucumán necesita un cambio real. Estamos frente a dos modelos, y yo estoy del lado del orden, la libertad y el trabajo. Confío en que la gente va a elegir ese camino", dijo Ricardo Bussi, candidato de Fuerza Republicana.
Karina Milei votó y pidió "que sea una jornada tranquila y que la gente vaya a votar"
Lo hizo en una escuela de Vicente López tras haber acompañado al Presidente en Almagro.
Una fiscal de mesa le negó el saludo a la hermana del Presidente.
Kicillof criticó la BUP: “Ni el otro sistema trae fraude, ni era un problema de costo”
El Gobernador bonaerense dijo que sigue sin entender “por qué la necesidad de modificar algo que andaba bien”. Y afirmó que esta “es una elección crítica”.
Hasta el mediodía votó el 23% del padrón electoral
Votó el Ministro del Interior, Darío Monteros
La participación electoral en Tucumán ronda el 36% hasta el mediodía
Con 164 mesas relevadas, la participación electoral en Tucumán ronda el 36% a esta altura de la jornada, según informó la Secretaría Electoral provincial.
En Concepción, ya emitió su voto el candidato Roberto Sánchez
Votó Mauricio Macri: "estoy a disposición para aportar gobernabilidad"
Votó la Senadora Beatriz Ávila
En Concepción, Roberto Sánchez espera para votar
El candidato a Diputado Nacional, Roberto Sánchez, en forma de “cábala” emite su voto alrededor de las 11:00.
Javier Milei votó en Almagro
El Presidente, Javier Milei votó y se fue sin brindar declaraciones.
Votó Rossana Chahla
El Presidente Javier Milei llegó a votar
En medio de un fuerte operativo policial, el Presidente emitirá su voto en Almagro.
Federico Pelli llegó a votar en Villa Carmela
Votó Osvaldo Jaldo, en Trancas
Alta participación electoral en Juan Bautista Alberdi
Para facilitar el proceso, se habilitaron mesas diferenciadas para cada jurisdicción, con autoridades y urnas debidamente identificadas.
Votó Javier Noguera, candidato del Frente Tucuman Primero
Javier Noguera votó en Tafí Viejo, acompañado, entre otros, por Pablo Yedlin.
Llegó el candidato a Diputado Nacional, Osvaldo Jaldo a la escuela donde emitirá su voto
Abrieron los comicios en todo el país
Más de 36 millones de personas están habilitadas para elegir 24 senadores y 127 diputados nacionales. Milei buscará consolidar un tercio en el Congreso para blindar sus vetos. En Tucumán renovamos 4 bancas de la cámara baja.
Desde las 8 de la mañana quedaron habilitadas las mesas en toda la provincia, donde 1.341.773 tucumanos están convocados a votar en las elecciones 2025. El proceso se desarrolla en 3.975 mesas distribuidas en 493 establecimientos, según informó la Junta Electoral Provincial.
Desde temprano, los tucumanos comenzaron a acercarse a las escuelas y, cerca de las 7.30, las autoridades de mesa iniciaron los preparativos para la jornada. Esta elección marca el estreno de la Boleta Única de Papel (BUP) en Tucumán, una novedad que generó expectativa por su potencial para agilizar el procedimiento y reducir los tiempos de votación.
Este domingo, los argentinos acudirán nuevamente a las urnas para renovar 127 bancas de Diputados y 24 del Senado. Según la Cámara Nacional Electoral (CNE), el padrón nacional alcanza a 35.987.634 votantes en el país y 490.726 argentinos residentes en el exterior, totalizando 36.478.360 personas habilitadas.
En Tucumán, están registrados 1.341.563 electores, lo que representa el 4% del total nacional, ubicando a la provincia en el sexto lugar del país en cantidad de votantes. Este año, la provincia renovará cuatro bancas en la Cámara de Diputados, que hoy ocupan Roberto Sánchez (UCR), Paula Omodeo (CREO), Elia Fernández (Independencia) y Agustín Fernández (Independencia).
Además, 44.142 jóvenes tucumanos de 16 y 17 años podrán votar por primera vez, una cifra que refleja el mismo crecimiento del padrón que la media nacional (alrededor del 2%). El voto joven, instaurado por la Ley 26.774 en 2012, es optativo para quienes aún no cumplieron la mayoría de edad.
A nivel nacional, el padrón creció en 634.026 personas respecto de 2023, con una suba general del 1,7%. Solo la Ciudad de Buenos Aires (CABA) mostró un descenso en la cantidad de votantes: perdió 12.843 respecto de las últimas elecciones, un fenómeno que se repite desde 2021 debido al envejecimiento poblacional y a la migración de jóvenes hacia otras provincias o el exterior.
Entre los distritos con mayor crecimiento porcentual de electores se destacan Neuquén (+5%), Tierra del Fuego, Río Negro y Santa Cruz (+3%), mientras que Tucumán se mantuvo en la media nacional del 2%.
El peso electoral sigue concentrado en Buenos Aires, que con 13,3 millones de votantes representa el 37% del padrón nacional y elige 35 diputados. Le siguen Córdoba (9%), Santa Fe (8%), CABA (7%) y Mendoza (4%). Tucumán, con su 4%, continúa siendo un distrito clave en el norte argentino y uno de los más relevantes de la región por volumen electoral.
Desde el retorno de la democracia en 1983, el número de electores en Argentina se duplicó, pasando de 18 millones a casi 36,5 millones en 2025. En ese contexto, Tucumán mantiene un crecimiento sostenido, con una participación electoral históricamente superior al promedio nacional.