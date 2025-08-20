El gobierno de Javier Milei enfrentará hoy una mega sesión en la Cámara de Diputados con una agenda muy incómoda por su alto impacto social y fiscal. A pocas horas del inicio del debate, el panorama todavía es incierto porque las recientes tensiones con los gobernadores por el reparto de fondos y los “heridos” que dejaron los cierres de listas en todas las provincias podrían inclinar la balanza en contra de los libertarios.

La oposición viene envalentonada tras haber logrado una contundente victoria legislativa hace dos semanas, cuando se dio media sanción al aumento del financiamiento universitario y la emergencia en pediatría, y se rechazaron media docena de decretos delegados. Y a eso se suma el inicio de la campaña, que obligará a muchos a pensar detenidamente su posición para no perder votos en la recta final de la carrera electoral.

“Que quede claro quiénes apoyan y que los que votan en contra de los jubilados y discapacitados paguen el costo político”, resumía un diputado dialoguista la semana pasada, cuando aún se debatía si era conveniente incluir tantos temas “pesados” en una misma sesión. Esa discusión la ganaron los que proponían ir al recinto lo más rápido posible: en parte porque saben que será más difícil que todos los diputados estén presenten en la etapa final de la campaña electoral (“Van a estar militando en sus provincias, ¿cómo los traés?”, reconoció una diputada peronista) y también porque mezclar iniciativas garantizará el quórum.

Justamente por eso la oposición repitió la táctica de la última sesión y los proyectos relacionados con los fondos que reclaman las provincias irán en el medio y al final del debate. Una forma de evitar que los gobernadores vacíen el recinto después de aprobar los proyectos que les interesan. “Si quieren los fondos, que voten primero las jubilaciones”, sintetizaron entre los dialoguistas.

El primer tema de la agenda será la insistencia con la declaración de emergencia en discapacidad. Esta ley, aprobada por amplia mayoría y vetada por Milei por su impacto fiscal, aumenta las pensiones y también indexa por inflación las prestaciones profesionales. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, la medida tendría un impacto de entre el 0,22% y el 0,42% del PBI. Ante la consulta de Infobae, tanto en la oposición como en el oficialismo coincidían en que tiene muchas chances de ser aprobada (rechazar el veto).

Luego seguirá el aumento del 7,2% para las jubilaciones y pensiones, y el incremento del bono, que iría de $70 mil a $110 mil (después se actualizará por inflación). Estas leyes también fueron vetadas por Milei y para la OPC representan un gasto del 0,7% del PBI. En este caso, el panorama no está claro y será determinante el rol de la UCR y de los gobernadores.

En tercer lugar se debatirá el proyecto para repartir con las provincias de forma automática los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN). Esta iniciativa llega con media sanción del Senado y el respaldo de todos los gobernadores. Sin embargo, cuando se debatió en comisión, los libertarios hicieron una propuesta intermedia en su dictamen de minoría y sumaron el apoyo de los alfiles de los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut) y Marcelo Orrego (San Juan). Otros mandatarios provinciales reconocieron que “estudiarían” la propuesta, especialmente teniendo en cuenta que, aunque sea menos beneficiosa, no sería vetada.

El temario se completa con el proyecto para destrabar la comisión $Libra, que nunca comenzó a funcionar porque el empate de fuerzas impidió elegir a un presidente. La nueva iniciativa, que se dictaminó la semana pasada, establece mecanismos para elegir autoridades en caso de igualdad de votos. “Si se produce un empate, se designará presidente al miembro propuesto que cuente con el respaldo de los bloques parlamentarios que representen la mayor cantidad de diputados en la Cámara”, señala.

También se tratarán proyectos para modificar los husos horarios -para ahorrar energía- y una actualización de montos para el delito de evasión tributaria.

Después la oposición intentará revertir el veto a la declaración de emergencia en Bahía Blanca. Este proyecto había sido incluído originalmente en el temario de la última sesión pero se quitó a último momento por falta consenso.

Para el final quedará el rechazo al veto a la moratoria previsional y el proyecto para coparticipar el impuesto a los combustibles líquidos. La primera iniciativa propone restituir el sistema que permitía que las personas sin los 30 años de aportes pudieran comprar los saldos faltantes para acceder a la jubilación mínima. Este proyecto no cuenta con el apoyo mayoritario de los bloques dialoguistas por lo que el veto presidencial probablemente será ratificado.

En cuanto al impuesto a los combustibles líquidos, que se tratará último para evitar que los gobernadores saboteen el quórum, la Casa Rosada también hizo una contrapropuesta durante el debate en comisión. Aunque desde las provincias aún no dieron ninguna señal pública.

Los votos que definirán el resultado

El año pasado el gobierno nacional logró blindar dos vetos presidenciales (jubilaciones y universidades) gracias al apoyo del PRO, el MID, los “radicales con peluca” y algunos gobernadores. Pero esta vez podría enfrentar algunos problemas para volver a conseguir “87 héroes” que defiendan a capa y espada el equilibrio fiscal.

En la oposición se entusiasman con algunos indicios. Por ejemplo, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que rechazaría el veto a la emergencia en discapacidad. “Argentina no va a salir adelante dándole la espalda a quienes más lo necesitan”, dijo el mandatario provincial. Si bien no dio detalles sobre su posición respecto a las jubilaciones, sus diputados más cercanos votaron a favor de la media sanción.

Ante la consulta de Infobae, cerca del gobernador de Tucumán Osvaldo Jaldo aseguraron que el bloque independencia seguirá respaldado el aumento jubilatorio y la emergencia en discapacidad. El mandatario dijo hace un mes que “no coincidía” con las decisión de Milei de vetar las leyes.

La posición de Jaldo es importante porque había sido el primero en romper el bloque peronista para marcar su buena sintonía con el gobierno de Milei y lo apoyó sin fisuras en casi todas las votaciones hasta el momento. Además, sus tres diputados (Agustín Fernández, Elía Marina Fernández y Gladys Medina) habían formado parte de los “87 héroes” que el año pasado vetaron el aumento de las jubilaciones.

Cuando se trató el aumento jubilatorio por primera vez en Diputados también recibió el apoyo de dos diputadas salteñas de Innovación Federal que responden directamente el gobernador Gustavo Sáenz. La relación entre el líder salteño y la Casa Rosada no atraviesa el mejor momento, tras las elecciones legislativas provinciales donde perdió a manos de los libertarios en Salta capital.

Por su parte, el PRO también esconde algunas incógnitas ya que el acuerdo electoral en provincia de Buenos Aires y en CABA dejó algunos inconformes, como María Eugenia Vidal, que junto a otros 8 compañeros de la bancada amarilla se abstuvo cuando se aprobó la media sanción. Vidal criticó públicamente el acuerdo con los libertarios en capital y difícilmente acompañe al Gobierno.

