El gobierno lamentó la muerte del Papa Francisco en un comunicado

El Gobierno argentino emitió un comunicado por la muerte del papa Francisco, anunciada durante la madrugada de este lunes. “La Oficina del Presidente lamenta el fallecimiento del Papa Francisco, Jorge Mario Bergolio, quien se convirtió en el año 2013 en el primer argentino en llegar a liderar la Iglesia Católica y conducirla con entrega y amor desde el Vaticano”, expresaron.

“La República Argentina, un país de larga tradición católica y tierra del Papa Francisco, lamenta profundamente la partida de Su Santidad y le envía sus condolencias a la familia Bergoglio”, se lee en el documento emitido desde las cuentas oficiales del Ejecutivo.

El presidente Javier Milei destacó el compromiso del papa Francisco en “la incansable lucha para proteger la vida desde la concepción”, su impulso al diálogo interreligioso y su tarea pastoral centrada en la espiritualidad juvenil. También valoró su decisión de llevar austeridad a la Santa Sede a través de gestos concretos durante su pontificado.

El comunicado concluye con una despedida en latín: “Requiem aeternam dona ei Domine. Et lux perpetua luceat ei. Requiescat in pace”, cuya traducción es: "Concédele, oh Señor, el descanso eterno. Y que la luz perpetua le brille. Que descanse en paz".

También Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, le dedicó unas palabras al papa luego de que se conoció la noticia. “Seguramente todos recordamos que estábamos haciendo aquel día de marzo de 2013 cuando por primera vez se anunciaba que un Papa no europeo era elegido. Y todos seguramente recordamos que sentimos cuando nos enteramos de que la silla de San Pedro iba a ser ocupado por un argentino”, comenzó detallando.

“Hoy nos toca la parte triste de esta historia. Con profundo pesar recibimos la noticia del fallecimiento de Su Santidad el Papa Francisco. En sus años de papado supo tender puentes entre culturas, credos y corazones, recordándonos que la verdadera grandeza está en el servicio desinteresado y en la misericordia”, sumó.

En el mismo sentido, deseó que su legado de fraternidad, diálogo y paz “siga inspirando a todos, más allá de fronteras y religiones”. “Elevamos nuestras oraciones por su descanso eterno y por consuelo para toda la Iglesia. Hoy, la eternidad recibe a un hombre que supo caminar con los pies en la tierra y los ojos en el cielo. Que descanse en paz, Francisco, el Papa del pueblo argentino, el Papa del mundo”, completó.