El Gobierno le respondió a Cristina Kirchner tras sus críticas al rumbo de la economía: "Seguramente desde prisión no debe recibir bien los números". El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, le contestó a la expresidenta, quien ayer volvió a cuestionar por redes sociales la gestión de Javier Milei. "Hubo una mejora sustancial en el consumo y crecimiento importante del PBI", aseguró el funcionario.

Francos dijo en declaraciones a Radio Rivadavia: “Seguramente desde prisión no debe recibir todos los números del país. No sé de dónde saca esos números, o quién se los manda, no creo que sea así. Hubo una mejora sustancial en la economía, en el consumo, un crecimiento importante del producto, es una opinión de ella”.

Fue en referencia a las duras críticas de la expresidenta, que publicó en su cuenta de X: "Milei, ya no tenés qué ajustar. Te quedás con guita que es de las provincias. Tenés a media Argentina que no llega a fin de mes y se endeuda para comer y arriba los números no te cierran. Ni en dólares. Y por lo que vimos en la licitación de deuda de la semana pasada, ni en pesos. tuviste que pagar tasa por arriba de la inflación y el 42% no te renovó. ¿Empezará la huida del carry trade?".