El Gobierno minimiza el impacto del paro de la CGT y amenaza con la reforma laboral

Hasta ayer, en la Casa Rosada y los ministerios se habían abstenido de opinar sobre la medida organizada hace dos semanas por la CGT. En parte, para ningunearla. Pero también porque existía cierta expectativa de que se pudiera poner paños fríos, suspenderlo, o frenarlo. Con esa posibilidad totalmente descartada, los principales voceros, y el propio Presidente salieron a atacar a los gremialistas sin cuartel, de manera programada.

Milei, que viajó inesperadamente a Paraguay para reunirse con Santiago Peña, puso una serie de reposteos a las opiniones de tuiteros a los que suele prestar atención, entre ellas, algunas vinculadas al paro. Y en las principales radios salieron a expresar la postura oficial el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el portavoz, Manuel Adorni.

No casualmente, Francos trajo a colación, en formato de virtual amenaza, la temida reforma laboral con la que el oficialismo -aún- no logró avanzar. “(Buscamos tener) una representación que nos permita avanzar en otras reformas que la Argentina necesita. Tenemos claro que las pequeñas reformas laborales que hicimos todavía no alcanzan para poder solucionar las dificultades que genera el contrato, la ley de contrato de trabajo en la Argentina”, dijo, suspicaz, el ministro coordinador, en una entrevista con radio Rivadavia.

Y atribuyó el paro a esos planes del Gobierno: “Como decía esa famosa filósofa griega (en referencia, irónica, a Cristina Kirchner), todo tiene que ver con todo. La realidad es que la CGT sale a hacer un paro porque sabe que se vienen reformas en este tema. Y cuando en el Congreso tengamos números suficientes, vamos a volver a plantear aquellas reformas que planteamos en el DNU 70 y que con una medida cautelar se paralizaron”, sostuvo.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, le hizo duras críticas a la Confederación General del Trabajo (CGT), previo al tercer paro general, del jueves, contra la administración del presidente Javier Milei.

Adorni criticó: "La CGT insulta la inteligencia de buena parte de argentinos, son irrespetuosos con la inteligencia de la gente. Si hablan de poder adquisitivo, nadie lo destrozó tanto como Alberto Fernández, al que no le hicieron un solo paro, ni siquiera con el encierro de un año y medio con la cuarentena por coronavirus, que fundió a miles de comercios".

El funcionario cuestionó en declaraciones a Radio El Observador que en la gestión anterior hubo "una inflación de más de 1000% y nadie movió un dedo, no sé si estuvieron dormidos o si se olvidaron de leer los diarios".

Adorni cuestionó: "A esta gente (la CGT) le falta autorreflexión y entender qué es lo que pasa en el país. No habían pasado 20 días de gobierno y anunciaron el primer paro. Están desenfocados, o no entienden, o entienden muy bien, que hacemos lo que hay que hacer. El país estará cada vez mejor, eso les duele, no quieren que gobernemos, lo que quieren es que gobiernen amigos o gente que les pueda hacer la vida más sencilla".

El vocero presidencial criticó: "Ellos en democracia lo único que hicieron es que el trabajador gane cada vez menos. Les pulverizaron el salario a los trabajadores, informalidad laboral récord, y lograron que por más de una década el país no genere empleo, ni empresas. El sindicalismo necesita llamarse a la reflexión".

En la Casa Rosada repetían que se trata de un paro “político”, en referencia a su carácter supuestamente partidario.