En las instalaciones de la Dirección Provincial de Vialidad Tucumán (DPVT) se llevó a cabo el acto central por el Día del Camino y del trabajador vial, que se conmemora el próximo domingo 5. La ceremonia estuvo encabezada por el vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo, Miguel Acevedo, y contó con la presencia del gobernador en uso de licencia, Osvaldo Jaldo, así como de ministros, legisladores, autoridades de Vialidad y representantes gremiales.

La jornada reunió además a trabajadores viales y dirigentes locales en un encuentro que combinó reconocimiento institucional y anuncios vinculados al empleo y a las políticas viales. Desde el escenario, Acevedo destacó el rol estratégico de Vialidad: “En Tucumán entendemos que Vialidad Provincial es una de las áreas más importantes para sostener la obra pública por administración”. Señaló que mantener rutas y abrir caminos incide directamente en turismo, producción y seguridad: “Una ruta en muy buenas condiciones salva vidas. Y las que se han generado en estos últimos tiempos nos llenan de orgullo”. Sobre la renovación de personal, explicó que existen disposiciones legales para reemplazos: “Hay reemplazos que deben hacerse… Pretendemos que esa familia que se jubila o que ha perdido un ser querido tenga, al menos, un ingreso equivalente al que recibía”.

El gobernador en licencia, Osvaldo Jaldo, situó el acto en un contexto económico nacional complejo y reclamó la presencia del Estado provincial para sostener servicios esenciales. “Han pasado un año y diez meses de gestión y no fue fácil”, reconoció, y remarcó que con el presupuesto local se sostienen salud, educación, seguridad y programas sociales. El momento central del anuncio fue la incorporación de un beneficio económico para los jubilados de Vialidad: “Ellos dejaron su vida en la repartición, abrieron caminos y cuidaron rutas; merecen hoy también ser parte de esta etapa de crecimiento”, afirmó, provocando aplausos entre los presentes. Con la medida, los puestos vacantes podrán ser ocupados por los hijos de los jubilados.

En términos de obra pública, el ministro Marcelo Nazur hizo un balance de gestión: “En un año y nueve meses de gestión se van ejecutando más del 20% de nuestra red vial primaria… y se ha intervenido el 100% de nuestra red vial secundaria”, precisó, señalando que la mayoría de esos trabajos se realizaron por administración. Jaldo ponderó el impacto de las tareas en conectividad y seguridad vial: “Hoy en cada ruta se nota la diferencia; tener caminos en condiciones salva vidas y permite que nuestra producción llegue al puerto”.